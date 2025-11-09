В Сейме Литвы предложили привлечь США к возвращению фур из Беларуси

Литва делает очередной недружественный шаг в сторону Беларуси. Лидер оппозиционной партии призвал власти страны обратиться к США за помощью в возвращении литовских фур, застрявших на территории нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лауринас Касчюнас, депутат Сейма, лидер оппозиционной партии ‭«Союз Отечества – Христианские демократы Литвы»:

Нам нужно сделать все возможное, чтобы использовать это «потепление». Ведь открыть новую страницу в отношениях между США и Беларусью в наших национальных интересах. Что это значит? Ну, во-первых, вернуть грузовики, во-вторых, прекратить контрабанду, в том числе и с нашей стороны.

Депутат также предложил ввести ограничения в отношении белорусов. Речь идет о запрете на покупку недвижимости и выдачу разрешений на проживание и трудоустройство. В белорусском МИДе накануне заявили, что в интересах своих граждан наша страна в любое время готова к диалогу, направленному на урегулирование существующих проблем на границе с Литвой. Вопрос на контроле Президента. Во внешнеполитическом ведомстве добавили: как только Литва откроет рубеж, все грузовые автомобили смогут вернуться домой в порядке живой очереди.