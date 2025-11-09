В Сейме Литвы предложили привлечь США к возвращению фур из Беларуси

Литва делает очередной недружественный шаг в сторону Беларуси. Лидер оппозиционной партии призвал власти страны обратиться к США за помощью в возвращении литовских фур, застрявших на территории нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое заявление было озвучено накануне. По мнению Лауринаса Касчюнаса, Вашингтон может найти «рычаги давления» на Минск на фоне попыток нормализации двусторонних отношений.
Лауринас Касчюнас, депутат Сейма, лидер оппозиционной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы»:
Нам нужно сделать все возможное, чтобы использовать это «потепление». Ведь открыть новую страницу в отношениях между США и Беларусью в наших национальных интересах. Что это значит? Ну, во-первых, вернуть грузовики, во-вторых, прекратить контрабанду, в том числе и с нашей стороны.
Депутат также предложил ввести ограничения в отношении белорусов. Речь идет о запрете на покупку недвижимости и выдачу разрешений на проживание и трудоустройство. В белорусском МИДе накануне заявили, что в интересах своих граждан наша страна в любое время готова к диалогу, направленному на урегулирование существующих проблем на границе с Литвой. Вопрос на контроле Президента. Во внешнеполитическом ведомстве добавили: как только Литва откроет рубеж, все грузовые автомобили смогут вернуться домой в порядке живой очереди.