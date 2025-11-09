Качество и доступность медицины – в Круглянском районе местный ФАП отпраздновал новоселье

Качество и доступность медицины – приоритет государственной социальной политики Беларуси. Вопрос – на личном контроле Президента. Особое внимание – оказанию медпомощи на селе. Так, в деревне Круча Круглянского района местный ФАП отпраздновал новоселье. Ранее он располагался в здании школы, а теперь переехал в освободившееся помещение магазина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туда провели водопровод, установили электроводонагреватель, оборудовали санузел, заменили инженерные сети, окна и двери. Часть средств на эти работы была собрана во время субботника. Всего ФАП обслуживает 13 населенных пунктов, а это 275 человек.

Николай Игнаткович, житель деревни Круча:

Сделан ремонт ФАПа, магазина. Люди довольные наши. Сделали асфальт у нас новый, проложен по деревню Круча, потом водоканал стал работать. Подарок хороший для жителей нашей деревни Круча.

ФАП полностью обеспечен кадрами. Больше 30 лет за здоровье сельчан отвечает сплоченная команда медиков. Некоторые из них пришли на работу по распределению.