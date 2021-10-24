Он потратил все деньги на автомобиль, хоть и не умел водить. Что ещё вы могли не знать об Иване Шамякине?

Его произведения не могли не быть замечены кинорежиссерами. Иван Шамякин стал обладателем самой престижной премии. Народный писатель, который творил для своих читателей. В документальном проекте «Тайны Беларуси» мы расскажем о самых счастливых годах жизни Ивана Шамякина и о том, как в одно мгновение для него все остановилось. К 100-летию народного писателя.

Без творчества Ивана Петровича Шамякина невозможно представить современную белорусскую прозу. Его книги выходили миллионными тиражами и были переведены на десятки языков мира.