Любовь к искусству ему привил старший брат. В Минске открылась выставка, посвящённая памяти Константина Шаранговича

Новости Беларуси. В Национальном художественном музее открылась выставка, посвященная памяти белорусского художника Константина Шаранговича. В 2021 году мастеру исполнилось бы 65 лет. Любовь к искусству ему привил старший брат – народный артист Беларуси Василий Шарангович, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наталья Шарангович, искусствовед, племянница художника:

Наверное, знало его большинство художников, знала его вся наша Академия искусств, где он преподавал больше 20 лет. У него огромное количество учеников, коллег. Они его очень любили. Любили за его потрясающий юмор, за его умение сказать в глаза то, что он думает. За то, что он мог так подсказать, как сделать работу, как ее исправить, чтобы не обидеть человека, но при этом на самом деле ему реально помочь. Наверное, за то, что он был очень ответственным в жизни, всегда был готов помочь любому, кто к нему обращаля. За то, что это был действительно очень интересный мастер.

Изначально Константин мечтал о скульптуре, но обстоятельства сложились так, что он стал известным художником-графиком, проиллюстрировав уже в качестве дипломной работы роман классика белорусской литературы Ивана Мележа «Дыхание грозы», а позднее мастерски выполнив «Портрет матери». Наталья Шарангович:

В этой выставке мы видим его очень разным. Концепция этой выставки предполагала показать художника в тех видах и жанрах, в тех художественных ипостасях, в которых он нам был всем знаком, но в которых, может быть, уже не все его помнят. Это замечательное владение очень сложной техникой сухой иглы, эта техника много позволяет графику. Это действительно сложно, очень малое количество оттисков, надо владеть иголкой, которой водишь по цинковой пластине, чтобы получались почти акварельные работы. Кроме этого в этой выставке есть много другого. Есть много оформленных книг, потому что Константин Петрович любил книгу, уважал ее, чувствовал себя книжным графиком.

Станковые графические серии, иллюстрации и обложки для журналов и книг, рассказы белорусских и зарубежных писателей, детские сказки, а также рисунки, автопортреты, мультфильмы. График, мастер красочного портрета, педагог – у этого художника был талант, что называется, от Бога.

Особое место в творчестве Константина занимали иллюстрации. В 80-е и 90-е годы в различных издательствах Беларуси вышли десятки книг с приключенческими сериями и художественной литературой. Рисунки выполнены с искренней непосредственностью и профессиональной ответственностью. Так художник подходил ко всему: к дружеским карикатурам и автопортретам, к быстрым карандашным наброскам друзей.

Людмила Шарангович, супруга:

Художники всегда работают очень сложно. У них всегда миллион набросков, рисунков. Все это валяется. Я думаю: столько труда. Нет, это все не так, это все не то. Какой-то единственный вариант ищется. Он был замечательным шаржистом. Помню, как при мне это все создавалось для своих друзей, с которыми вместе работали в мастерской, общались они. Шарж на самого себя. Прекрасный шарж, мне он очень нравился. Он был улыбчивый, с юмором, любящий людей, и глаза его голубые – все в этом шарже. Он такой был.