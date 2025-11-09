Без срока давности! В Беларуси отмечают Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом

Мир вспоминает миллионы жертв человеконенавистнической идеологии. Сегодня, 9 ноября, Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. Для Беларуси, потерявшей в годы Великой Отечественной войны каждого третьего своего жителя, эта дата имеет особое, трагическое звучание. В то время как в ряде западных стран происходит героизация нацистских пособников и размывание самой сути фашизма, Беларусь проводит масштабную и методичную работу по восстановлению исторической справедливости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа, которое длится уже более 4 лет, продолжает обнародовать шокирующие данные. Опрошено более 20 тысяч свидетелей, вскрываются все новые эпизоды чудовищных преступлений. Окончательные масштабы трагедии еще предстоит установить, но уже сейчас известно о 12 868 уничтоженных селах и деревнях. Из них минимум 290 разделили судьбу Хатыни, будучи сожженными вместе с мирными жителями. И эта цифра продолжает расти. Следствие работает над привлечением к ответственности пособников нацистов. В суд направлено уже пять уголовных дел.

Дмитрий Брылев, начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Беларуси:

В настоящее время в Верховном Суде рассматривается уголовное дело в отношении очередного карателя, предателя собственного народа, уроженца Хойникского района, руководителя отдела Хойникской полиции Александра Ермольчика. На его руках смерть не менее 246 мирных граждан, включая не менее 37 детей. Нам необходимо настроить молодежь на сравнительный анализ. Они должны уметь читать между строк, они должны быть подготовлены в информационном плане, должны рассуждать не только через экраны смартфонов, а сами должны делать выводы и понимать известную, даже отчасти избитую фразу: все в истории развивается циклично. Нам важно подобных страшных событий, которые творили здесь, на этой земле 80 лет назад, не допустить.

Также ведется активная работа по установке памятных знаков. Так, в Гродно, на месте бывшего лагеря «Шталаг-324», за два года появилось 1600 табличек с именами погибших. Установлено 166 ранее неизвестных мест уничтожения мирных жителей и военнопленных, более половины из которых являются массовыми захоронениями. Каждая такая находка – немое свидетельство бесчеловечной жестокости, память о которой на Западе сегодня предпочитают замалчивать в угоду сиюминутной политической конъюнктуре.