«Он оказался прав во всех нюансах». Соловьёв признался, о чём говорил с Лукашенко перед началом СВО

Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.
Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вы об этом спрашивали во время интервью в феврале, перед началом специальной военной операции. Я знаю, что во время интервью, точнее – уже после него, у вас еще на ногах состоялся длительный разговор. Можете рассказать, о чем?
Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):
Я не имею права, потому что я всегда уважаю людей, которые мне доверяют и говорят: если Президент скажет, то это другой момент. Но я могу сказать так: Президент со мной поделился своими наблюдениями относительно некоторых настроений, некоторых тенденций, касающихся в том числе и нашей страны. Он оказался прав во всех нюансах, о которых говорил. Но он со мной поделился, чтобы я эту информацию донес до тех… И, конечно, я это сделал.
Григорий Азаренок:
И сейчас, когда в публичном пространстве попадается все больше историй… Например, совсем недавно Александр Григорьевич рассказывал, как в феврале этого года, находясь в Эмиратах зимой, поступило сообщение о том, что на Евгения Пригожина готовится покушение. Мы понимаем, тогда не первое и, конечно же, не последнее, последнее было сейчас. Передали через посольство информацию – тогда удалось спасти.
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