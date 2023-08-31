«Он оказался прав во всех нюансах». Соловьёв признался, о чём говорил с Лукашенко перед началом СВО

Григорий Азаренок, СТВ:

Вы об этом спрашивали во время интервью в феврале, перед началом специальной военной операции. Я знаю, что во время интервью, точнее – уже после него, у вас еще на ногах состоялся длительный разговор. Можете рассказать, о чем?

Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):

Я не имею права, потому что я всегда уважаю людей, которые мне доверяют и говорят: если Президент скажет, то это другой момент. Но я могу сказать так: Президент со мной поделился своими наблюдениями относительно некоторых настроений, некоторых тенденций, касающихся в том числе и нашей страны. Он оказался прав во всех нюансах, о которых говорил. Но он со мной поделился, чтобы я эту информацию донес до тех… И, конечно, я это сделал.