Почему отношения Лукашенко и Путина никогда не изменятся? Нашли общие черты двух лидеров
Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вы сказали о президенте России. Учитывая весь тот колоссальный опыт, в том числе то, о чем вы сказали, сколько раз обманывали, сколько раз кидали, сколько раз оскорбляли. Учитывая характер прежней работы, Комитет Госбезопасности, место, где учат очень сложно подходить к выбору друзей, сотрудников.
Мы видим после 2020 года в Беларуси и после начала СВО совершенно новый уровень отношений между президентом России и именно президентом Беларуси. Как ни с кем. Закрытые встречи в сакральных местах, из которых нет даже подробностей для прессы. Они по сутки-двое что-то обсуждают, разговаривают, доверительно общаются. Это о чем говорит, как вы видите сейчас этот тандем?
Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):
Я не думаю, что в отношениях Лукашенко и Путина хоть что-то изменилось. Они очень взрослые, очень серьезные люди, у которых есть очень много общего и очень много различного. Общим является, что и президент Беларуси, и президент России – патриоты своих стран. И они в первую очередь руководствуются не только и не столько личными отношения, сколько национальными интересами своих государств. В национальных интересах наших государств объединение, но необходимо учитывать нюансы, потому что это объединение не должно привести к созданию негативных последствий как для Беларуси, так и для России. Поэтому здесь надо торопиться, не спеша, надо настолько быть аккуратными, а это всегда сложный процесс интеграции.
Надо не обидеть Беларусь, надо учитывать, бесспорно, и национальный характер, особенности национальной экономики и традицию независимости. И надо относиться к этому с очень большим уважением. Не поглощение, не порабощение, не все то, о чем говорят мерзавцы бежавшие. Грамотное, спокойное приближение и выработка новой системы отношений. Лукашенко очень тяжело. Александр Григорьевич – человек, который столкнулся с таким уровнем личного предательства… Его же предали те, которые были очень близки. Неслучайно же он говорил: я их левой грудью вскормил. Он же создал для них условия, которых ни в одной другой стране не было. Кто вообще поднял всю компьютерную индустрию? И они оказались первыми среди предателей.
Григорий Азаренок:
Так же спорт, культура и так далее.
Владимир Соловьев:
Спорт – вообще отдельная тема. Спортсмены – люди, которые живут как Бенджамин Баттон, у них вся жизнь наоборот. У них период, когда они успевают что-то сделать, очень короткий. И потом они должны вступить в эту жизнь. Плюс они всегда эмоционально там работают. Я к ним отношусь как к детям. Я многих из них знаю, поэтому отношусь к ним как к детям. Но политические деятели, предприниматели, бизнесмены, люди, которые несут ответственность не только за себя, как спортсмены, а за коллективы, – с них совсем другой спрос. Конечно, они многим были обязаны Лукашенко и они Александра Григорьевича предали, притом предали страшно, подло. Было бы честно: иду на вы, все, что дали, все возвращаю, да, моя такая позиция.
Григорий Азаренок:
Ни один ничего не вернул.
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