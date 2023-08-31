Почему отношения Лукашенко и Путина никогда не изменятся? Нашли общие черты двух лидеров

Отношения Беларуси и России, специальная военная операция, разрастание мировых конфликтов. Журналист Владимир Соловьев дал эксклюзивное интервью политическому обозревателю СТВ Григорию Азаренку. Григорий Азаренок, СТВ:

Вы сказали о президенте России. Учитывая весь тот колоссальный опыт, в том числе то, о чем вы сказали, сколько раз обманывали, сколько раз кидали, сколько раз оскорбляли. Учитывая характер прежней работы, Комитет Госбезопасности, место, где учат очень сложно подходить к выбору друзей, сотрудников. Мы видим после 2020 года в Беларуси и после начала СВО совершенно новый уровень отношений между президентом России и именно президентом Беларуси. Как ни с кем. Закрытые встречи в сакральных местах, из которых нет даже подробностей для прессы. Они по сутки-двое что-то обсуждают, разговаривают, доверительно общаются. Это о чем говорит, как вы видите сейчас этот тандем?

Владимир Соловьев, телеведущий (Россия):

Я не думаю, что в отношениях Лукашенко и Путина хоть что-то изменилось. Они очень взрослые, очень серьезные люди, у которых есть очень много общего и очень много различного. Общим является, что и президент Беларуси, и президент России – патриоты своих стран. И они в первую очередь руководствуются не только и не столько личными отношения, сколько национальными интересами своих государств. В национальных интересах наших государств объединение, но необходимо учитывать нюансы, потому что это объединение не должно привести к созданию негативных последствий как для Беларуси, так и для России. Поэтому здесь надо торопиться, не спеша, надо настолько быть аккуратными, а это всегда сложный процесс интеграции. Надо не обидеть Беларусь, надо учитывать, бесспорно, и национальный характер, особенности национальной экономики и традицию независимости. И надо относиться к этому с очень большим уважением. Не поглощение, не порабощение, не все то, о чем говорят мерзавцы бежавшие. Грамотное, спокойное приближение и выработка новой системы отношений. Лукашенко очень тяжело. Александр Григорьевич – человек, который столкнулся с таким уровнем личного предательства… Его же предали те, которые были очень близки. Неслучайно же он говорил: я их левой грудью вскормил. Он же создал для них условия, которых ни в одной другой стране не было. Кто вообще поднял всю компьютерную индустрию? И они оказались первыми среди предателей.