Редкое явление! Каштаны зацвели в Минске в последние дни лета
Новости Беларуси. Перепутали время года. В столице в последние дни лета вновь зацвели каштаны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Деревья с белыми свечами можно встретить в микрорайоне Чижовка вдоль улицы Уборевича.
Вторичное цветение специалисты связывают с воздействием аномальных погодных условий. Внезапные дожди и жара сбили биоритмы растений. А те в свою очередь добавили столичным улицам весенних красок.
Михаил Рудевич, старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Растения сейчас уже израсходуют те силы, которые должны были проявить весной. Понятно, что сейчас не хватит времени для того, чтобы завязались полноценные плоды, растения просто впустую истратят свои возможности, кроме того, истратят свои почки, которые проявили бы себя весной и побегами, и цветами. Если это массовое явление, это плохо. Если цветут отдельные ветви, отдельные цветки – ничего страшного.
К слову, второй раз за сезон могут зацветать не только каштаны, но и другие деревья, кустарники и травянистые растения. Так, например, в ботаническом саду специалисты нередко наблюдают подобные аномалии.