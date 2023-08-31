Редкое явление! Каштаны зацвели в Минске в последние дни лета

Новости Беларуси. Перепутали время года. В столице в последние дни лета вновь зацвели каштаны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Деревья с белыми свечами можно встретить в микрорайоне Чижовка вдоль улицы Уборевича.

Вторичное цветение специалисты связывают с воздействием аномальных погодных условий. Внезапные дожди и жара сбили биоритмы растений. А те в свою очередь добавили столичным улицам весенних красок.