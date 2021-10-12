«Чтобы всё было космически круто». На малой родине Олега Новицкого прошёл забег в честь его юбилея

Новости Беларуси. Легкоатлетический забег, посвященный юбилею Олега Новицкого, прошел в его родном городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попробовать свои силы на дистанции собрались несколько сотен человек. Бегут все, невзирая на возраст и уровень подготовки. Большинство – не с желанием победить соперника, а скорее передать в космос большой привет.

Олег Новицкий, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе крепкого здоровья и чтобы все полеты в космос были удачные.

Поздравляю вас с днем рождения, желаю вам счастья, здоровья. Мы вас очень любим и ждем.

Хочу пожелать Олегу Викторовичу крепкого здоровья, чтобы все в жизни сбывалось, удачи, всех самых хороших пожеланий. Чтобы все было космически круто.