«Чтобы всё было космически круто». На малой родине Олега Новицкого прошёл забег в честь его юбилея

Новости Беларуси. Легкоатлетический забег, посвященный юбилею Олега Новицкого, прошел в его родном городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Легкоатлетический забег, посвященный юбилею Олега Новицкого, прошел в его родном городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Попробовать свои силы на дистанции собрались несколько сотен человек. Бегут все, невзирая на возраст и уровень подготовки. Большинство – не с желанием победить соперника, а скорее передать в космос большой привет.
Олег Новицкий, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе крепкого здоровья и чтобы все полеты в космос были удачные.
Поздравляю вас с днем рождения, желаю вам счастья, здоровья. Мы вас очень любим и ждем.
Хочу пожелать Олегу Викторовичу крепкого здоровья, чтобы все в жизни сбывалось, удачи, всех самых хороших пожеланий. Чтобы все было космически круто.
Надеемся, эти теплые слова от земляков долетят до МКС. Кстати, от Земли до нее всего около 400 километров. А в ближайшее воскресенье, 17 октября, ждем космонавта на нашей планете. Домой Новицкий вернется после 191-го дня пребывания в космосе.