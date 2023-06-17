Екатерина Карстен на «Вытоках»: если дети будут сидеть дома с гаджетами, здоровыми они не будут

Новости Беларуси. Делается все, чтобы приумножались спортивные традиции Беларуси. Это еще раз демонстрирует фестиваль «Вытокі», который сегодня, 17 июня, принимает Слоним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед тем, как праздник охватил весь райцентр, буквально в нескольких десятках километрах от него, в Жировичах, был открыт современный школьный стадион.

Ну а сейчас в большую спортивную площадку превратилась центральная площадь Слонима. На 30 локациях и дети, и взрослые могут попробовать свои силы в таких видах спорта, как бокс, биатлон, пулевая стрельба, гребля. Самых активных ждут брейк-данс и рыцарские турниры.

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка: Стала тренером, занималась с маленькими детьми. Я очень удивилась, что дети, даже мальчики, не умеют играть в футбол. Это ненормально. Физкультура нужна для здоровья. Если дети будут сидеть дома с гаджетами, то они здоровыми не будут.

Я думаю, что не только для молодежи, я думаю, для всех, и пожилым хочется выйти отдохнуть, а для молодежи вообще – общение. Это прекрасно.

Очень рада, что у нас проходит такое замечательное мероприятие, мы все очень рады здесь быть. И считаем, что оно будет значимым для нашего района и для всей республики в целом.

На фестивале традиционно работает выставка-продажа белорусских брендов. А среди новинок этого сезона – интеллектуальный квиз и площадка детских игр родом из СССР.