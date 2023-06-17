Михаил Орда о фестивале «Вытокі» в Слониме: на этих площадках представлены наши национальные ценности

Новости Беларуси. Слоним делает свой «шаг к Олимпу». Город оказался в числе шести счастливчиков, где в 2023 году принимают фестиваль «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

На этих площадках мы видим, что представлены как раз наши национальные ценности. А локации, которые мы посещаем и видим – безусловно, там труд людей. И люди, которые через свое дело, через свои увлечения рассказывают о традициях белорусского народа.