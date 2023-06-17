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Михаил Орда о фестивале «Вытокі» в Слониме: на этих площадках представлены наши национальные ценности

17 июня 2023 14:16
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Новости Беларуси. Слоним делает свой «шаг к Олимпу». Город оказался в числе шести счастливчиков, где в 2023 году принимают фестиваль «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Михаил Орда о фестивале «Вытокі» в Слониме: на этих площадках представлены наши национальные ценности-1

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
На этих площадках мы видим, что представлены как раз наши национальные ценности. А локации, которые мы посещаем и видим – безусловно, там труд людей. И люди, которые через свое дело, через свои увлечения рассказывают о традициях белорусского народа.

Михаил Орда о фестивале «Вытокі» в Слониме: на этих площадках представлены наши национальные ценности-4

Фестивальная программа завершится вечерним гала-концертом. На Центральной площади Слонима всех ожидает красочный фейерверк и дискотека.

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# Фестиваль # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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