Михаил Орда о фестивале «Вытокі» в Слониме: на этих площадках представлены наши национальные ценности

Новости Беларуси. Слоним делает свой «шаг к Олимпу». Город оказался в числе шести счастливчиков, где в 2023 году принимают фестиваль «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Караник на «Вытоках»: мы очень благодарны НОК за этот праздник. Читайте здесь.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
На этих площадках мы видим, что представлены как раз наши национальные ценности. А локации, которые мы посещаем и видим – безусловно, там труд людей. И люди, которые через свое дело, через свои увлечения рассказывают о традициях белорусского народа.
Фестивальная программа завершится вечерним гала-концертом. На Центральной площади Слонима всех ожидает красочный фейерверк и дискотека.
Екатерина Карстен на «Вытоках»: если дети будут сидеть дома с гаджетами, здоровыми они не будут. Подробности.