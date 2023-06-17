Спартакиада СМИ в Беларуси! Какие медали завоевали сотрудники СТВ?

Новости Беларуси. Раз в году в Беларуси проводится спартакиада среди работников СМИ. Команда СТВ также вышла на старты, сообщили в программе Новости «24 часа». О результатах чуть позже. Сразу хотелось бы отметить объединяющую силу спорта. Работники радио, телевидения, репортеры, книгоиздатели, операторы и верстальщики собрались вместе, чтобы показать сплоченность медиасемьи ради новых побед на информационном поле. Что касается спортивных стартов, как распределились места на пьедестале, окончательно станет известно завтра, 18 июня. Материал из спортивного комплекса «Стайки» нашего корреспондента Артема Шукаловича.

Отличный спорткомплекс, по-настоящему летняя погода и люди, которые искреннее любят то, чем занимаются. Вот составляющие успеха республиканской спартакиады СМИ. С каждым годом мероприятие обретает все большие масштабы. Сотрудники телеканалов и редакций со всей Беларуси приезжают, чтобы на выходные сменить рабочий костюм на спортивную форму и проявить себя в непривычной сфере. И каждый раз количество желающих принять участие в спартакиаде растет.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Это возможность нам встретиться в нашей непростой работе, сидячей, выездной, где мы пишем, максимум стендапы и проходки. А здесь можно посоревноваться, позаниматься спортом, пообщаться с коллегами в непринужденной обстановке, в такой хорошей погоде, в таком красивом месте. После этого работать хочется и чувствовать себя в единой команде, в команде средств массовой информации Республики Беларусь. Подробности. А предшествовала началу соревновательной программы спартакиады церемония торжественного открытия. Присутствовали на ней не только сотрудники средств массовой информации и их руководители, но и особая гостья, которая приехала в «Стайки» с важной задачей. Президент своим примером показывает: спорт и здоровый образ жизни – Наталья Эйсмонт на спартакиаде работников СМИ.

Безусловно, команда «Столичного телевидения» не осталась в стороне от спартакиады. И наша дружина также пустилась в гонку за местами на пьедесталах. Цели перед собой ребята ставили самые амбициозные. Но куда важнее чем любые награды – возможность пообщаться с коллегами. А медали – приятный бонус.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Именно в таких мероприятиях можно пообщаться, можно понять, кто есть кто, можно обговорить некоторые нюансы, поучаствовать в соревнованиях. Это как ничто сплачивает коллектив. Подробности. Рады возможности проявить себя были все участники нашей команды. Для кого-то спартакиада стала поводом вспомнить юность, а кто-то просто любит спорт во всех его проявлениях. Так или иначе, мероприятие смогло угодить всем.

Илья Наскевич, участник команды СТВ:

С возрастом все больше и больше хочется этого адреналина, эмоции выплескивать. И такие события этому очень помогают. Для меня это праздник.

Михаил Семешкин, участник команды СТВ:

Впечатления исключительно положительные, я считаю, что такие мероприятия очень помогают найти новые контакты, пообщаться с людьми, которые работают с тобой вместе, но с другой стороны. Может быть, на соревнованиях у нас получилось и не все, но очень многое. Свои заслуженные медали мы завоевали. Первый соревновательный день принес нам полный комплект наград. Бронзой медальную копилку пополнили волейболисты. Не остался в стороне и руководитель нашего канала. Александр Осенко добыл сборной серебро в стрельбе. А золотой результат в кроссе продемонстрировала ведущая спортивных новостей Екатерина Вандарьева.