Караник на «Вытоках»: мы очень благодарны НОК за этот праздник

Михаил Орда о фестивале «Вытокі» в Слониме: на этих площадках представлены наши национальные ценности. Читайте здесь .

Новости Беларуси. Слоним делает свой «шаг к Олимпу». Город оказался в числе шести счастливчиков, где в 2023 году принимают фестиваль «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник, благодаря организаторам, приобрел размах далеко не районного масштаба. Сегодня, 17 июня, в Слониме гости со всей страны. Они могут пройти олимпийский квест и посетить 30 интерактивных площадок, посвященных различным видам спорта. Палитра фестиваля настолько разнообразна, что вывод напрашивается сам собой: у нас делается все, чтобы приумножались спортивные традиции Беларуси.

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Атмосфера праздника присутствует, это самое главное. Вы видите, сколько людей. Это семейный праздник, где дети могут приобщиться к спорту, где дети могут получить кучу положительных эмоций. Соревновательный дух, гармоничное развитие. Действительно, популяризация спорта. Мы очень благодарны Национальному олимпийскому комитету за этот праздник.