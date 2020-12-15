«А что у нас в США?» Мнение Григория Азарёнка о демократии и о том, кто имеет реальную власть в мире

Новости Беларуси. Сторонники «перемен» предложили изменить Избирательный кодекс так, чтобы нельзя было отзывать депутатов, а еще лишить избирательных прав трудовые коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие инициативы содержатся в предварительном варианте проекта нового Избирательного кодекса, над которым как раз сейчас работают оппоненты нынешней власти. В действиях демократической оппозиции Григорий Азаренок ничего демократического не увидел. А что есть демократия и кто на самом деле имеет реальную власть в мире? Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Все лето продолжалось непрерывное жужжание – постоянно стрекотали словосочетание «честные выборы». Травили членов избирательных комиссий, сводили с ума учителей, поджигали школы и бесконечно говорили о честных выборах. И некоторых наивных граждан захватило. Поэтому нужно честно и объективно разобраться с этим. К сожалению, многие пребывают в очень наивном состоянии и настроении и не понимают, как вообще устроена мировая политика. Думают, что во всем мире существует пресловутая сменяемость власти, кристальная честность. И вообще мы живем не так. А когда просишь указать, где вообще это есть, непременно помянут Западную Европу и США. Давайте посмотрим.

Григорий Азаренок:

После войны одним из условий плана Маршалла – то есть финансовой помощи США – было однозначное вычеркивание из политики коммунистов. Просто запрет. Банальный такой, жандармский, полицейский запрет. И ни у кого из прогрессивно мыслящих со светлыми лицами, ни у кого из диссидентствующей публики это не вызвало никакой оторопи. А как тут возразить? Тут танки американские стоят. Тут деньги американские платят. Вот и вся демократия. В мировом праве также известен документ, который называется «Хельсинкские соглашения». Они зафиксировали нерушимость границ послевоенной Европы. Подписи поставили все мировые лидеры. Руки пожали, пофотографировались, поулыбались. И что же, когда начали разрушать Советский Союз, кто-то вспомнил об этом документе? А кто-нибудь обратил внимание на референдум, на котором абсолютное большинство высказалось за сохранение СССР? Да плевать все хотели.

Григорий Азаренок:

По-настоящему утерлись международным правом, ценностями и всем прочим в 1999 году, когда обезумевшая, сорвавшаяся со всех колков сверхдержава-гангстер признала самопровозглашенную территорию и разбомбила суверенное государство, затем расчленив его на части. Но на этом триумфы демократии не закончились. Министры иностранных дел Польши и Германии подписали договор с Виктором Януковичем. Согласно ему, он оставался во власти как законно избранный президент и шел на определенные политические уступки. Через несколько дней его пришли убивать. Что сделали западные демократии? Ничего. Они с легкостью необычайной забыли о том, что подписали позавчера.

Григорий Азаренок:

Но это проявления внешней политики – вам скажут, что внутри у них все по-другому. Ну, давайте посмотрим. Когда во Франции принимали так называемый гейский закон, который уравнивал в юридических правах различные меньшинства с основным населением, в Париже стояли многомиллионные демонстрации. Кто-то их услышал? Нет. Они наплевали на свой народ и закон приняли. Как бы ни резало уши сейчас нашей фейсбучной интеллигенции, но надо признать, что Франция – авторитарная диктатура. А что у нас в США? А в США за Байдена на участках по 800 % явки. В США за Байдена голосуют старожилы из XIX века. И что? С гневным осуждением выступает Совет Европы? Вводятся санкции против американских компаний? Светлана Тихановская стоит с пикетом у американского посольства? Нет. Все молчат в тряпочку. Потому что США – это авторитарная диктатура с авианосцами, флотами, огромным военным бюджетом и вот этим всем милитаризмом, от которого воротит некоторых наших западофилов.

Григорий Азаренок:

И тут дело не в персоналиях. Когда там меняется президент, то меняется всего лишь портрет жены в рабочем кабинете. Реальную власть имеют не пресловутые институты, а финансовые олигархии, промышленные и сетевые корпорации. То самое глубинное государство, и это признано всеми серьезными политиками. Дональд Трамп говорит об этом постоянно. Если это у кого-то вызывает иронию, то вы либо глупы, либо прикидываетесь.