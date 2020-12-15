Новости Беларуси. Авторский взгляд 15 декабря – на интервью Светланы Тихановской американскому изданию The New Yorker. Алексей Голиков сравнил его с «плачем Ярославны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Голиков, блогер:

В интервью Светы Тихановской The New Yorker можно рассмотреть два посыла: наконец-то кухарка потихоньку прозревает, и второй – эта женщина таки натравит Америку на Европу. Но об этом чуть позже. Лично я видел Свету Тихановскую на разрешенном митинге в Бресте. С расстояния двух метров я вел прямой стрим у сцены, где она выступала. Мне было очень интересно посмотреть в глаза своей ровеснице, матери двух детей.

Алексей Голиков:

В программе «Ничего личного» я сказал, что хотел бы взять интервью у Тихановской и попытаться понять, что у нее находится в том месте, где должно быть женское сердце. После ее заявлений, поездок и интервью мне вдобавок интересно узнать, что находится в том месте, где должен располагаться хоть какой-то здравый рассудок. Сейчас поясню. Встречи с официальными лицами других стран, заявления в публичном пространстве и явные угрозы в сторону Беларуси от лица с сомнительным статусом на территории другой страны выглядят как минимум глупо. Как максимум говорят о наличии слабоумия. Простите, насколько нужно потерять берега, чтобы, будучи никем, выдавать себя за кого-то, встречаться с сильными мира сего и высказывать прямые угрозы в то место, где покоятся кости твоих предков?

Алексей Голиков:

После всего произошедшего Света Тихановская для меня полный аналог Греты Тунберг. Этот ребенок – хорошо срежиссированный проект – смог затуманить головы не только отдельных политиков, но создать целое движение с непонятным направлением. Грета канула в Лету. В Лету канет и Света. За нею Степа, Сережа и прочие массовики-затейники. Белорусский народ уже заплатил дорогую цену за это чучело политика. Кто-то отделался синим задом, кто-то арестами и штрафом, а кто-то реальным заключением. За этот мастер-класс заплатил каждый житель страны. Что же, проведем работу над ошибками в интервью Светы Тихановской. Кратко и по тезисам.

Алексей Голиков:

Название на интернет-портале «Тихановская: Мне запретили говорить, что «я просто слабая женщина» говорит само за себя. Тихановская – управляемая пешка без права на свободу, мнение и выбор. Она в заложниках своей глупости и наивности. А нам ведь говорили, что она избранный народом Президент. Ха-ха, тот самый Президент жалуется, что ему что-то кто-то запрещает. И смех, и грех.

Алексей Голиков:

Лидер демократической Беларуси, ну-ну. Я решила не называть себя избранным Президентом, потому что у меня нет морального права. Да ты что? А что случилось-то? Вчера еще то самое моральное право было, а сегодня его уже нет? Это называется «переобулась в воздухе». Настал тот самый момент, когда три процента наивных белорусов имеют полное право выставить счет госпоже Тихановской. Они поверили, что она даст им манну небесную, а она не смогла. Вот не смогла и все.

Алексей Голиков:

Причина таких поворотов объяснима. Европейские лидеры далеко не дураки и хорошо умеют считать свои деньги. Вот они и посчитали, что наезд на Беларусь выльется в ссору с Россией, а это дорогое и бессмысленное занятие. Света, ну ты же хотела в демократию и капитализм. Вот и пришла, теперь прими на блюдце с золотой каемочкой и демократический выбор европейских государств, и свою неликвидность.

Алексей Голиков:

Дальше нашу Свету поучала Даля, мол, Света вы должны сесть за стол с лидерами и, если чувствуете себя слабой, блефуйте. Картина маслом. Комментарии здесь излишни.

Алексей Голиков:

Наивная Света подумала, что трогательными рассказами и красочными фотками синих поп можно шокировать капиталистов до глубины души. Дальше – больше: просит санкций против крупных белорусских предприятий. Слушайте, ну не сумасшедшая? Во-первых, это дикость, чтобы «лидер» своей страны просил удара по своей же экономике. Во-вторых, а как же заявления Сережи о неэффективности государственных предприятий? Что-то господа у вас не складывается картинка.

Алексей Голиков:

И все бы ничего, но, похоже, Свету понесло окончательно. Она посетовала, что Бэтмена не существует, а Лукашенко от Меркель трубку не поднимает.

Алексей Голиков:

«Тем не менее очевидно, что уход Лукашенко – это вопрос времени, может быть, года. Путин – сообразительный политик, и он должен понимать, что Лукашенко – политический банкрот». Что отожгла, то отожгла. И Лукашенко перспективу нарисовала, и политику Путину оценку дала. Как говорят невероятные, я думал, что Тихановская пробила дно, но снизу постучали. Мало того, что три процента белорусов опозорились на весь мир революцией синих поп – не тюльпанов, не оранжевой, а синих поп, – так еще и подарили миру женщину с выдающейся глупостью. Как в басне «по улицам слона водили напоказ», так нашу Свету на смех возят по Европе.

Алексей Голиков:

Шизофренический бред не знает границ: Тихановской почудилось, что у ее мужа замылилось зрение, а Колесникова – будущий Президент. Как Степа Дудю, так Света Маше Гессен позволила полностью уложить себя на лопатки.