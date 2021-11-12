Ольга Чемоданова о ситуации на белорусско-польской границе: «Если уж такое происходит, так пусть весь мир об этом узнает»

Новости Беларуси. Вопиющая ситуация на границе не оставляет равнодушным никого, в том числе и молодежь. Молодые люди делятся своим мнением о том, что мы видим сегодня на своих экранах. Больше всего их возмущает стремительное желание со стороны Польши скрыть достоверную информацию о реальном положении дел на рубежах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

К сожалению, все то, что мы видим сегодня, все происходящее: в каких условиях находятся люди и особенно дети, маленькие дети и даже дети-инвалиды, вот эту картинку западные страны почему-то не видят. Ее не показывают, конечно же, умышленно. Но это недопустимо. Должна быть объективность всесторонняя. И в этом вопросе особенно. Если уж такое происходит, так пусть весь мир об этом узнает. Действительность того, что мы сегодня наблюдаем на белорусско-польской границе. Я должна сказать, что молодежь особенно близка к этой теме. Они не в стороне, и сегодня их участие, молодежных организаций, безусловно, действительно необходимо.

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