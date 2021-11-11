Александр Шпаковский: «Необходимо ответить на те вызовы, угрозы, которые ожидают нас в будущем»

Новости Беларуси. Конституционная реформа, нахождение беженцев на государственной границе, а также вопросы совместной работы обсудили руководители минских городских организаций, общественных объединений и политических партий, которые входят в состав Минского городского координационного совета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основная тематика – работа над изменениями Конституции и подготовка к предстоящему референдуму. Говорили и о закреплении роли Всебелорусского народного собрания. Еще раз отметили, что проект нового Основного закона страны нацелен на то, чтобы сохранить независимость государства, обеспечить мир, стабильность, устойчивость, совершенствование социальных гарантий и возможностей для развития человека.

Александр Шпаковский, политолог:

Надо сохранить те лучшие нормы, которые существуют в действующей редакции Конституции. В первую очередь речь идет о социальной направленности белорусского государства, о защите пенсионеров, многодетных матерей, молодых семей, с одной стороны. А с другой стороны, необходимо ответить на те вызовы, угрозы, которые ожидают нас в будущем: это угрозы семейным ценностям, угрозы исторического ревизионизма, пересмотра памяти о ВОВ. Мы все это пытаемся стабилизировать.

В дальнейшем подготовленный проект будет вынесен на заседание Конституционной комиссии и сразу же на референдум.