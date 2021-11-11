Минск готовится к Новому году. На Октябрьской площади установят 33-метровую елку со снежинками

Новости Беларуси. Украшения появятся на традиционных площадках. На Октябрьской площади установят главную 33-метровую елку со снежинками, разноцветными шарами и пиксельной сеткой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рядом световые конструкции из ажурных фонтанов. У Дворца спорта гостей будут встречать пряничные домики и парящая арт-свеча. А у Комаровского рынка появится фотозона со снегирями. Уже к 15 декабря столица полностью заиграет праздничными красками.