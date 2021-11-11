Прямой эфир

Минск готовится к Новому году. На Октябрьской площади установят 33-метровую елку со снежинками

11 ноября 2021 20:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Украшения появятся на традиционных площадках. На Октябрьской площади установят главную 33-метровую елку со снежинками, разноцветными шарами и пиксельной сеткой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Минск готовится к Новому году. На Октябрьской площади установят 33-метровую елку со снежинками-1

Рядом световые конструкции из ажурных фонтанов. У Дворца спорта гостей будут встречать пряничные домики и парящая арт-свеча. А у Комаровского рынка появится фотозона со снегирями. Уже к 15 декабря столица полностью заиграет праздничными красками.  

Минск готовится к Новому году. На Октябрьской площади установят 33-метровую елку со снежинками-4

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:  
Основной центральный купол на площади Независимости будет обрамлять стилизованная корона высотой 2,5 метров, объем создают дополнительные еловые ветки, яркие красные и желтые шары.  

# Новый год # общество # Татьяна Бугоркова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минздрав о помощи беженцам: «4 пациента обратились в учреждения здравоохранения»
11 ноября 2021 20:50

Минздрав о помощи беженцам: «4 пациента обратились в учреждения здравоохранения»

За сутки лагерь беженцев пополнили около 200 человек. Рассказываем о ситуации с беженцами на границе
11 ноября 2021 20:48

За сутки лагерь беженцев пополнили около 200 человек. Рассказываем о ситуации с беженцами на границе

«За три дня я съел два кусочка хлеба». Поговорили с беженцами на белорусско-польской границе
11 ноября 2021 20:48

«За три дня я съел два кусочка хлеба». Поговорили с беженцами на белорусско-польской границе