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Минздрав о помощи беженцам: «4 пациента обратились в учреждения здравоохранения»

11 ноября 2021 20:50
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За минувшие сутки лагерь беженцев пополнили около 200 человек, людям постоянно требуется медицинская помощь и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 ноября представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев ознакомились с тем, как обстоят дела у границы. Их оценка – ситуация катастрофическая. Гуманитарная помощь на границу прибывает от различных ведомств, волонтерских организаций и неравнодушных белорусов.

Минздрав о помощи беженцам: «4 пациента обратились в учреждения здравоохранения»-1

Алексей Щербинский, начальник главного управления Министерства здравоохранения Беларуси:
За последние сутки четыре пациента обратились в учреждения здравоохранения гродненского региона за оказанием стационарной медицинской помощи. Одна из обратившихся пациенток иностранного государства обратилась для оказания медицинской помощи, связанной с осложненным протеканием ее беременности. Помимо этого, была оказана амбулаторная помощь 14 пациентам, было совершено порядка 20 выездов бригад скорой медицинской помощи для оказания своевременной помощи этой группе.

# Беженцы # общество # Алексей Щербинский # Фотофакт

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