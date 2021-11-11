Минздрав о помощи беженцам: «4 пациента обратились в учреждения здравоохранения»

За минувшие сутки лагерь беженцев пополнили около 200 человек, людям постоянно требуется медицинская помощь и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
11 ноября представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев ознакомились с тем, как обстоят дела у границы. Их оценка – ситуация катастрофическая. Гуманитарная помощь на границу прибывает от различных ведомств, волонтерских организаций и неравнодушных белорусов.
Алексей Щербинский, начальник главного управления Министерства здравоохранения Беларуси:
За последние сутки четыре пациента обратились в учреждения здравоохранения гродненского региона за оказанием стационарной медицинской помощи. Одна из обратившихся пациенток иностранного государства обратилась для оказания медицинской помощи, связанной с осложненным протеканием ее беременности. Помимо этого, была оказана амбулаторная помощь 14 пациентам, было совершено порядка 20 выездов бригад скорой медицинской помощи для оказания своевременной помощи этой группе.