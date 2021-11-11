За сутки лагерь беженцев пополнили около 200 человек. Рассказываем о ситуации с беженцами на границе

За минувшие сутки лагерь беженцев пополнили около 200 человек, людям постоянно требуется медицинская помощь и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 ноября представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев ознакомились с тем, как обстоят дела у границы. Их оценка – ситуация катастрофическая. Гуманитарная помощь на границу прибывает от различных ведомств, волонтерских организаций и неравнодушных белорусов. Как беженцы готовятся к очередной ночи в полевых условиях, знает наш корреспондент Сергей Шуманский, который сейчас работает у восточных рубежей ЕС.

Более 3 000 беженцев, среди них около 500 – это дети, беременные женщины и старики. Эта картина на белорусско-польской границе уже четвертый день подряд. За это время люди, которые покинули свои дома на родине, успели построить здесь, в лесу, новые, из деревьев и ельника, но это единственное спасение от холода. Им не хватает еды и воды, нет теплой одежды. Но главное – нет никакой уверенности в завтрашнем дне. Через выедающий глаза дым от костров они смотрят на колючий забор ЕС, за которым сотни вооруженных солдат. Все прелести европейской демократии эти люди уже узнали и прочувствовали на себе. Это днем польские силовики смирно наблюдают за замерзающими и голодными беженцами, с наступлением темноты включаются мощные прожекторы, сирены и мегафоны. А еще, видимо, для демонстрации своего превосходства и силы, польские военные периодически стреляют из боевого оружия, пока только в воздух.

Этой ночью белорусские медики дважды оказывали помощь беженцам. И каждый раз это были симптомы переохлаждения. К слову, информация о гибели в лагере 14-летнего ребенка оказалась вбросом польской стороны. У мальчика диагностировали сильное переохлаждение и оказали необходимую помощь. Вблизи лагеря постоянно дежурят бригады скорой помощи.

Сегодня в стихийный лагерь наконец приехали делегации международных делегаций. Это представители ООН по делам беженцев в Беларуси и международные организации по миграции. Они ознакомились с ситуацией в лагере, пообщались с беженцами и даже раздали гуманитарную помощь. Правда, по итогу посоветовали беженцам либо просить убежище в Беларуси, либо возвращаться домой. Вот такая помощь ООН. «Катастрофическая ситуация». Представитель УВКБ ООН об условиях, в которых находятся беженцы на границе – подробнее здесь.

Гуманитарную помощь на границу сегодня привезли и представители БРСМ. Питьевая вода, хлеб, мясо, овощи, фрукты и молоко. Всего около тонны продуктов. Правда, хватит этого беженцам всего на несколько часов. А еще на границу привезли сухие дрова. Об этом 11 ноября лично распорядился Президент. Несмотря на жестокость и провокации с польской стороны, Беларусь не намерена бряцать оружием и отвечать на силовые методы соседей. Однако это вовсе не означает, что наша страна готова терпеть все происходящее не границе. Со вчерашнего дня, учитывая активность НАТО, воздушное пространство вдоль белорусско-польской границы контролирует белорусская и российская авиация.