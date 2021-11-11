«За три дня я съел два кусочка хлеба». Поговорили с беженцами на белорусско-польской границе

За минувшие сутки лагерь беженцев пополнили около 200 человек, людям постоянно требуется медицинская помощь и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 ноября представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев ознакомились с тем, как обстоят дела у границы. Их оценка – ситуация катастрофическая. Гуманитарная помощь на границу прибывает от различных ведомств, волонтерских организаций и неравнодушных белорусов.