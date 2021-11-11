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«За три дня я съел два кусочка хлеба». Поговорили с беженцами на белорусско-польской границе

11 ноября 2021 20:48
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За минувшие сутки лагерь беженцев пополнили около 200 человек, людям постоянно требуется медицинская помощь и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 ноября представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев ознакомились с тем, как обстоят дела у границы. Их оценка – ситуация катастрофическая. Гуманитарная помощь на границу прибывает от различных ведомств, волонтерских организаций и неравнодушных белорусов.

«За три дня я съел два кусочка хлеба». Поговорили с беженцами на белорусско-польской границе-1

Польские солдаты не дают нам пройти. Очень холодно, наверное, скоро будет дождь или снег, хуже будет. Ждем.

«За три дня я съел два кусочка хлеба». Поговорили с беженцами на белорусско-польской границе-4

Нам всем нужна помощь, потому что здесь очень холодно, нет еды и воды. Со мной трое детей. Прошлой ночью было так холодно, мы не могли уснуть. Нужно было следить за костром, чтобы вообще не замерзнуть. А из-за дыма детям тяжело дышать. Очень тяжело, я мужчина и все равно уже не могу терпеть. За три дня я съел два кусочка хлеба, что уж говорить о детях. Помогите нам, пожалуйста.

«За три дня я съел два кусочка хлеба». Поговорили с беженцами на белорусско-польской границе-7

Очень много людей болеют, в том числе и дети. У нас недостаточно воды и еды, но мы не можем вернуться в Ирак, мы хотим нормальной жизни для своих детей.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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