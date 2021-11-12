Без воды и тепла. Около трёх тысяч беженцев находятся на белорусско-польской границе

Ситуация на белорусско-польской границе уже пятые сутки остается катастрофической. По последним данным, у колючих заграждений Евросоюза находятся около трех тысяч беженцев, среди которых большая часть – старики, полтысячи детей и беременные женщины. Все они вынуждены выживать на улице в условиях холода, отсутствия воды, еды и теплых вещей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские медики, представители Красного Креста и БРСМ, волонтерские организации и просто неравнодушные белорусы всячески пытаются помочь людям, оказавшимся в тяжелом положении. За последние сутки врачи не раз спасали их с симптомами переохлаждения. «За три дня я съел два кусочка хлеба». Поговорили с беженцами на белорусско-польской границе. Здесь подробности.

Реальное положение дел накануне оценили в ООН. Стихийный лагерь посетил представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Правда, после раздачи гуманитарной помощи единственным напутствием обездоленным людям стал совет возвращаться домой. «Катастрофическая ситуация». Представитель УВКБ ООН об условиях, в которых находятся беженцы на границе (подробнее здесь).

Ночь на 12 ноября люди вновь провели в полевых условиях, спасаясь от холода кострами. К слову, накануне вечером людей по распоряжению Президента обеспечили дровами. А на совещании с Совмином Александр Лукашенко поручил по возможности разместить женщин и детей в санаториях.