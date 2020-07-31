Ольга Алейникова: если государство может позволить себе трансплантацию костного мозга, то это развитое государство
О развитии медицины в Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Сегодня Беларусь в топе стран мира по количеству врачей на душу населения. А в 90-х, когда СССР развалился на куски, на колени стала и великая модель советского здравоохранения. «Утечка» мозгов, стеклянные шприцы, многоразовые иглы, полупустые полки в аптеках.
Сегодня из 100 больных детей выживают 90. Врачи Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии дают таким ребятам шанс на будущее.
Год назад здесь же открылась уникальная лаборатория генетических биотехнологий. Специалисты уверяют: она станет спасательным кругом для детей с острым лимфобластным лейкозом, даже в тех случаях, когда медицина бессильна.
Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Деньги тратятся огромные. Если государство может позволить себе трансплантацию костного мозга, это говорит о том, что это развитое государство.