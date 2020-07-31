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Спасая тысячи жизней. В 2008-м в Беларуси впервые пересадили печень, а сегодня к нам на операции едут со всего мира

31 июля 2020 18:47
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О развитии медицины в Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь».  

Врачи по зову сердца. Сегодня белорусская кардиология мчится семимильными шагами. Представьте, в советские годы эта медицинская отрасль плелась в хвосте отечественного здравоохранения.  

Спасая тысячи жизней. В 2008-м в Беларуси впервые пересадили печень, а сегодня к нам на операции едут со всего мира-1

Тогда считалось, что кардиоцентров в Москве и Ленинграде достаточно: сложных пациентов направляли прямиком туда. С распадом СССР стало очевидно: ни мощной кардиохирургии, ни полноценной системы спецпомощи у нас нет. Начинать надо было с нуля.   

Александр Мрочек о современной кардиологии: «Мы сердце видим, действительно, как на ладони»

Спасая тысячи жизней. В 2008-м в Беларуси впервые пересадили печень, а сегодня к нам на операции едут со всего мира-4

11 лет назад наши медики сотворили чудо. В Беларуси впервые пересадили сердце. Трансплантаций, которых бы не выполняли наши врачи, нет. В начале 2000-х никто не верил – это направление белорусские медики освоят на ура. За пересадками к нам поедет весь мир.  

Спасая тысячи жизней. В 2008-м в Беларуси впервые пересадили печень, а сегодня к нам на операции едут со всего мира-7

Точкой отчета стала ночь со 2 на 3 апреля 2008-го. Белорусские медики провели первую в истории республики операцию по пересадке печени. С этими врачами позже встретится сам Президент. Хирургам удалось не только спасти одну жизнь, но и подарить надежду на исцеление тысячам пациентов. На самом верху было принято беспрецедентное решение – внедрять в практику пусть и очень дорогие, но такие нужные технологии.   

Спасая тысячи жизней. В 2008-м в Беларуси впервые пересадили печень, а сегодня к нам на операции едут со всего мира-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
И мы, затратив небольшие сравнительно деньги, получили потрясающий имиджевый эффект. И сколько мы людей сейчас спасаем, особенно детишек.  

Спасая тысячи жизней. В 2008-м в Беларуси впервые пересадили печень, а сегодня к нам на операции едут со всего мира-13

Импульсом к развитию трансплантологии стало поручение Президента о создании центра трансплантации органов и тканей. Его глава государства дал в 2006 году, выступая на Всебелорусском народном собрании. Сказано – сделано.  

Сегодня Беларусь входит в топ-20 самых развитых стран мира по уровню органного донорства. Наши доктора не просто научились пересаживать печень, почки, сердце и легкие, но и смогли поставить эти операции на поток.  

# Операции по трансплантологии # общество # Александр Лукашенко # Александр Мрочек # Вадим Щеглов # Фотофакт

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