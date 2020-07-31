Этот мужчина 55 лет работает в поле. История одного белорусского комбайнера

Новости Беларуси. Работают на урожай тысячи людей. Один из участников жатвы – Геннадий Цвирко. Для 73-летнего комбайнера сельхозпредприятия «Агронеманский» нынешнее трудовое лето – 55-е по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со своеобразным юбилеем его поздравил лично министр сельского хозяйства и продовольствия. Дмитрий Боярович продолжит.

Один в поле – воин. Геннадий Цвирко за штурвалом комбайна с 1966 года. В свои 73 твердо держит руль. Говорит: «Ячмень уродил. Погода способствует. Осталось собрать».

Поздравить комбайнера со своеобразным юбилеем приехало руководство района, коллеги, а также лично министр сельского хозяйства и продовольствия. Чествовали прямо в поле. 55 лет в поле, десятки наград. Какого комбайнера поздравлял лично министр сельского хозяйства?

– Поздравляю вас.

– Спасибо.

– Желаю крепкого здоровья и еще не одну уборку. А от Министерства сельского хозяйства хочется вручить эту награду «За заслугі ў сельскай гаспадарцы».

В копилке Геннадия Цвирко – десятки наград. В том числе и медали за успехи в развитии народного хозяйства БССР, орден Трудового Красного Знамени, почетная грамота Верховного Совета. Комбайнера не раз отмечали на областных дожинках. Причем работает Геннадий Цвирко на белорусской технике «Полесье». Журналистам признался: работа для него – отдых. А уборка хлеба – вовсе не профессия, а призвание.

Денис Дишук, первый заместитель председателя Столбцовского райисполкома:

Это всегда является визитной карточкой любого района – иметь таких почетных людей, таких флагманов, на которых надо равняться, в принципе, по всей республике.

Сельхозпредприятие «Агронеманский», где работает комбайнер-ветеран, – одно из крупнейших в Столбцовском районе. Здесь убрано 40 % от посевных площадей. В общий намолот Столбцовщина планирует внести 77 тысяч тонн зерна. Для этого создают все условия.

Василий Хватик, председатель Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса:

Наши механизаторы сегодня обеспечены спецодеждой полностью. Подготовились в этих условиях, техника не подводит. Организовано везде горячее питание двухразовое – обед и подвечерки так называемые.