Олег Романов: ВНС – узловая точка нашей истории

Максимальная отдача на благо Родины. В проекте «МЫ!» Григория Азаренка Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь».
Максимальная отдача на благо Родины. В проекте «МЫ!» Григория Азаренка Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь».
Григорий Азаренок, СТВ:
Олег Александрович, приближается этот исторический момент, следующее Всебелорусское народное собрание, которое уже соберется в статусе конституционном. Готовятся все: вертикаль власти, глава государства неоднократно обращал внимание. И мне кажется, для всех прозвучали очень важные слова, на которые глава государства обратил во время назначения на этой неделе. Но мне кажется, они относятся не только к назначенцам, но ко всем. Что пришло такое время, когда от людей требуется максимальная отдача. Максимальная отдача на благо Родины. Общественное объединение «Белая Русь» таких людей будет выдвигать?
Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
Давайте я начну с того, что скажу несколько слов о значении Всебелорусского народного собрания. Вот сейчас многие эксперты посмотрели, как говорится, ретроспективно на то, чем было Всебелорусское народное собрание в нашей истории. И каждый раз это было узловая точка нашей новейшей истории, когда мы заглядывали в будущее и созидали его. Любое общество нуждается в стратегии, любой субъект развития нуждается в стратегии, но эту стратегию могут писать высоколобые интеллектуалы, а может писать сам народ, конечно же, с участием и своей интеллигенции, своих экспертов. Но тем не менее основной посыл может и должен идти от народа. И вот в нашей стране именно так. Всебелорусское народное собрание – это стратегический орган. Орган, формирующий стратегию. Так было в 96-м году, когда спасали страну. Но так было и в 2001-м и последующих годах, когда мы проводили Всебелорусское народное собрание и решали сами значимые задачи.
Что касается вашего вопроса, к чему мы готовимся? Конечно, мы готовимся именно к этому. К тому, чтобы в 2024 году опять заглянуть в будущее. Но будущее созидательное, будущее процветания нашей страны. И люди, которые сегодня будут избраны во Всебелорусское народное собранию, соответствуют этим критериям. Они должны служить не каким-то материальным интересом. Они должны служить делу и идеалу. Они должны уметь смотреть вверх на небо, видеть высокое, смотреть в будущее. И по такому критерию, в том числе по этому критерию, мы выбирали наших делегатов на Всебелорусское народное собрание.
Представителей телеканала СТВ избрали в качестве делегатов ВНС.
Григорий Азаренок:
Совсем недавно состоялось такое очень мощное мероприятие, когда Наталья Ивановна Кочанова, члены Совета Республики, наш владыка, митрополит Вениамин, встретились с митрополитом Крымским Тихоном Шевкуновым. Я вот сейчас пролистываю его книгу, читаю «Гибель Империи», и поражаешься. Уже после победы, фактически при сиянии этой победы, после преодоления всех испытаний такое повальное предательство того, что мы называем обществом, высшим обществом верховной власти. Какой-то вирус, какое-то безумие настало. Но это же и урок сейчас для нас, поэтому книга и написана. Поэтому мы сейчас вот об этом и рассуждаем. Вот эти люди в такой момент, когда исторические испытания, идет, можно сказать, мировая информационная война, как не допустить этого, какими качествами должны обладать? И на что настраивать своих делегатов, чтобы этого ни в коем случае не повторилось?
Алексей Талай: «Мы на стороне Бога, и наша сейчас святая задача – с этим справиться». Подробности.
Олег Романов:
Эту проблему наиболее чуткие проницательные мыслители понимали и осмысливали уже давно. Еще у Конфуция есть фраза, что благородный муж преследует свой долг, а низкий муж – свою корысть. И вот я очень много размышлял над этими темами, сюжетами и нашел такой ответ. Все дело в качестве человека, в качестве его мировоззрения, в качестве его личности. И поэтому надо исходить не из того, насколько он, например, профессионален или компетентен – это тоже важно, не нужны бездари, не нужны люди с улицы. Ни в коем случае. Но не менее важно, чтобы человек был способен служить высшему. Способен служить идеалу. В нашей ситуации служить процветанию, развитию, суверенитету Республики Беларусь.
Подробности в видеоматериале.