Олег Романов: ВНС – узловая точка нашей истории

Максимальная отдача на благо Родины. В проекте «МЫ!» Григория Азаренка Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь».

Григорий Азаренок, СТВ:

Олег Александрович, приближается этот исторический момент, следующее Всебелорусское народное собрание, которое уже соберется в статусе конституционном. Готовятся все: вертикаль власти, глава государства неоднократно обращал внимание. И мне кажется, для всех прозвучали очень важные слова, на которые глава государства обратил во время назначения на этой неделе. Но мне кажется, они относятся не только к назначенцам, но ко всем. Что пришло такое время, когда от людей требуется максимальная отдача. Максимальная отдача на благо Родины. Общественное объединение «Белая Русь» таких людей будет выдвигать? Всебелорусское народное собрание – это орган, формирующий стратегию Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Давайте я начну с того, что скажу несколько слов о значении Всебелорусского народного собрания. Вот сейчас многие эксперты посмотрели, как говорится, ретроспективно на то, чем было Всебелорусское народное собрание в нашей истории. И каждый раз это было узловая точка нашей новейшей истории, когда мы заглядывали в будущее и созидали его. Любое общество нуждается в стратегии, любой субъект развития нуждается в стратегии, но эту стратегию могут писать высоколобые интеллектуалы, а может писать сам народ, конечно же, с участием и своей интеллигенции, своих экспертов. Но тем не менее основной посыл может и должен идти от народа. И вот в нашей стране именно так. Всебелорусское народное собрание – это стратегический орган. Орган, формирующий стратегию. Так было в 96-м году, когда спасали страну. Но так было и в 2001-м и последующих годах, когда мы проводили Всебелорусское народное собрание и решали сами значимые задачи.

Делегаты ВНС должны служить делу и идеалу Что касается вашего вопроса, к чему мы готовимся? Конечно, мы готовимся именно к этому. К тому, чтобы в 2024 году опять заглянуть в будущее. Но будущее созидательное, будущее процветания нашей страны. И люди, которые сегодня будут избраны во Всебелорусское народное собранию, соответствуют этим критериям. Они должны служить не каким-то материальным интересом. Они должны служить делу и идеалу. Они должны уметь смотреть вверх на небо, видеть высокое, смотреть в будущее. И по такому критерию, в том числе по этому критерию, мы выбирали наших делегатов на Всебелорусское народное собрание. Представителей телеканала СТВ избрали в качестве делегатов ВНС.