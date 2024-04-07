В проекте «МЫ!» Григория Азаренка Алексей Талай, паралимпийский чемпион.
В проекте «МЫ!» Григория Азаренка Алексей Талай, паралимпийский чемпион.
Григорий Азаренок, СТВ:
Алексей, очень рад вас здесь видеть, приветствовать. Алексей, слушайте, выступили мы неделю назад на эфире «Соловьев Live». Какая бесовская ненависть. Издеваются, хамят, поливают грязью, брудом. Причем сотни и сотни комментариев. Лживые российские либералы, наши к ним присоединяются. Ну просто полная бесчеловечность, мерзость. Алексей, я вот в этой ситуации хотел сказать. А как вот вам кажется, вот те люди, которые сегодня здесь и которых общество, общественное объединение «Белая Русь» выдвинет на Всебелорусское народное собрание, они понимают, с каким бесовством мы сейчас сражаемся и сталкиваемся? Как нам подготовиться к этой битве-то?
Алексей Талай, паралимпийский чемпион:
Я надеюсь, что да. Многие из этих замечательных людей также сталкивались и с хейтом, и с давлением. И в 2020 году, когда они пошли в бой вместе с Президентом, с силовиками за Родину, отстоять национальные интересы, суверенитет. Также вовлеклись вот в эти процессы, когда вдруг мы осознали, что против нас работает некий зверь.
Просто люди, которые потеряли человеческий вид, которые способны на мерзость, в том числе, как ты правильно отметил, давить инвалидов, людей без ног, без рук, людей, у которых семьи, дети, жены. Они переживают, они делают это и наслаждаются. И для нас это четкий сигнал, что мы на стороне правды, мы на стороне Бога, и наша сейчас святая задача – с этим всем справиться. Все это попробовать абсорбировать и сохраниться, потому что мы, наш народ многонациональный, культурный код, он, наверное, вот как божья искра в этом мире. Если она затухнет, то погибнет все, наступит мрак и пустота.
Мы это четко должны осознавать, говорить об этом, не забывать эту святую роль и делиться добрыми, светлыми эмоциями в это непростое время. Светить друг другу.
Олег Романов: ВНС – узловая точка нашей истории. Подробности.
Григорий Азаренок:
Президент обратился, мне кажется, с очень важными словами при назначении управленцев, мне кажется, ко всей стране: мужики, нас нет. Есть только Родина, и все. А если будет что-то другое, то нас не будет.
Алексей Талай:
Я вспоминаю, молодой еще был совсем, дедушка мне говорил эту мудрость, что мужчина, особенно после 40 лет, это служение Отечеству. Это, если надо, пойти в свой последний бой за семью, за наш национальный и культурный код и за наш народ. Все. И Батька, почему он настолько ценен для нас? У нас синергия души. Нас, тех мужчин, которые готовы вместе с ним сражаться и которые четко осознают, какой враг сегодня противостоит нам. Тот, который не постоит ни перед чем. Тот, который в «Крокусе» уничтожал людей. Убивали, резали и детей, и женщин, и стариков. Это немыслимо, поэтому четко осознавать.
Конечно же, не уничтожать себя негативными эмоциями и мыслями. Да, это происходит, сейчас такой момент, но, кроме этого, есть и улыбки наших детей, есть солнышко на небесах. И наша святая задача вместе с нашим лидером устоять. То, что мы, собственно, сегодня и говорим, и всем подаем этот важный сигнал. Отойдите от нас, отцепитесь, дайте нам жить спокойно. А если нет, каждому мы землицы русской обеспечим, как и наши деды и прадеды, по метру каждому.
Подробности в видеоматериале.