Григорий Азаренок, СТВ : Алексей, очень рад вас здесь видеть, приветствовать. Алексей, слушайте, выступили мы неделю назад на эфире «Соловьев Live». Какая бесовская ненависть. Издеваются, хамят, поливают грязью, брудом. Причем сотни и сотни комментариев. Лживые российские либералы, наши к ним присоединяются. Ну просто полная бесчеловечность, мерзость. Алексей, я вот в этой ситуации хотел сказать. А как вот вам кажется, вот те люди, которые сегодня здесь и которых общество, общественное объединение «Белая Русь» выдвинет на Всебелорусское народное собрание, они понимают, с каким бесовством мы сейчас сражаемся и сталкиваемся? Как нам подготовиться к этой битве-то?

Алексей Талай, паралимпийский чемпион:

Я надеюсь, что да. Многие из этих замечательных людей также сталкивались и с хейтом, и с давлением. И в 2020 году, когда они пошли в бой вместе с Президентом, с силовиками за Родину, отстоять национальные интересы, суверенитет. Также вовлеклись вот в эти процессы, когда вдруг мы осознали, что против нас работает некий зверь.

Просто люди, которые потеряли человеческий вид, которые способны на мерзость, в том числе, как ты правильно отметил, давить инвалидов, людей без ног, без рук, людей, у которых семьи, дети, жены. Они переживают, они делают это и наслаждаются. И для нас это четкий сигнал, что мы на стороне правды, мы на стороне Бога, и наша сейчас святая задача – с этим всем справиться. Все это попробовать абсорбировать и сохраниться, потому что мы, наш народ многонациональный, культурный код, он, наверное, вот как божья искра в этом мире. Если она затухнет, то погибнет все, наступит мрак и пустота.

Мы это четко должны осознавать, говорить об этом, не забывать эту святую роль и делиться добрыми, светлыми эмоциями в это непростое время. Светить друг другу.

Олег Романов: ВНС – узловая точка нашей истории. Подробности.

Григорий Азаренок:

Президент обратился, мне кажется, с очень важными словами при назначении управленцев, мне кажется, ко всей стране: мужики, нас нет. Есть только Родина, и все. А если будет что-то другое, то нас не будет.