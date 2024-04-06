Представителей телеканала СТВ избрали в качестве делегатов ВНС

80 делегатов избрал на Всебелорусское народное собрание пятый съезд «Белой Руси». Среди них и представители нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко и политический обозреватель Григорий Азаренок теперь в составе высшего представительного органа власти. ВНС в обновленном формате возьмет на себя функцию конституционного контроля. Утверждать документы стратегического значения, определять курс развития страны и принимать важнейшие государственные решения. Среди делегатов авторитетные персоны, люди с активной гражданской позицией и патриоты своей страны.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В первую очередь я хочу выразить огромную благодарность своим единомышленникам за то, что они доверили мне представлять наше объединение «Белая Русь» на Всебелорусском народном собрании. А задачи как представителя средства массовой информации, находясь в эпицентре событий, центре принятия решений, те посылы, которые будут звучать на Всебелорусском народном собрании, доносить до нашей аудитории. Как у нас в стране, так и за ее периметром. Потому что наши аккаунты смотрят и наши соседи. И как никогда им хочется сказать, что та Военная доктрина, которая будет приниматься на Всебелорусском народном собрании, миролюбивая. Мы мирные люди, у нас это написано в гимне. Мы не хотим войны. Мы хотим дружить. Соседей не выбирают, но в то же время мы не отдадим ни пяди родной земли.