Представителей телеканала СТВ избрали в качестве делегатов ВНС

80 делегатов избрал на Всебелорусское народное собрание пятый съезд «Белой Руси». Среди них и представители нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
80 делегатов избрал на Всебелорусское народное собрание пятый съезд «Белой Руси». Среди них и представители нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко и политический обозреватель Григорий Азаренок теперь в составе высшего представительного органа власти. ВНС в обновленном формате возьмет на себя функцию конституционного контроля. Утверждать документы стратегического значения, определять курс развития страны и принимать важнейшие государственные решения. Среди делегатов авторитетные персоны, люди с активной гражданской позицией и патриоты своей страны.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
В первую очередь я хочу выразить огромную благодарность своим единомышленникам за то, что они доверили мне представлять наше объединение «Белая Русь» на Всебелорусском народном собрании. А задачи как представителя средства массовой информации, находясь в эпицентре событий, центре принятия решений, те посылы, которые будут звучать на Всебелорусском народном собрании, доносить до нашей аудитории. Как у нас в стране, так и за ее периметром. Потому что наши аккаунты смотрят и наши соседи. И как никогда им хочется сказать, что та Военная доктрина, которая будет приниматься на Всебелорусском народном собрании, миролюбивая. Мы мирные люди, у нас это написано в гимне. Мы не хотим войны. Мы хотим дружить. Соседей не выбирают, но в то же время мы не отдадим ни пяди родной земли.
Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
Мы долго формировали пул наших делегатов, неоднократно проводились консультации по этим вопросам. Сейчас список делегатов на Всебелорусское народное собрание сбалансирован.
Кроме выдвижения делегатов, на съезде общественного объединения подвели итоги работы за предыдущие нескольких лет. Международные проекты, более 2,5 тысячи диалоговых площадок, патриотические фестивали и благотворительные акции. «Белая Русь» укрепляет лидерские позиции среди общественных структур.