Собака в квартире – объект налогообложения. Что грозит за четвероногого «нелегала»? Разбирались в тонкостях законодательства

Глава государства подписал закон «Об ответственном обращении с животными». Этот документ в Беларуси приняли фактически с нуля. А потому его появлению и утверждению предшествовали многочисленные обсуждения в разных форматах и на разных площадках, в том числе по телевидению. К примеру, то же чипирование. Изначально предлагали чипировать всех животных, но во втором чтении от этого отказались. Все-таки пока нет возможности проконтролировать абсолютно всех. В нюансах нового закона в программе «Неделе» на СТВ разбиралась Юлия Мычка.

От этих кадров мороз по коже. Вот в Могилеве нетрезвый хозяин собак вывел питомцев на прогулку, они разбежались в стороны, и тогда он начал применять воспитательные меры: бросать о землю и в железную дверь подъезда.

А это детская площадка одного из микрорайонов, здесь обнаружили мертвую и уже окоченевшую кошку, голову которой живодеры засунули в трубу.

А в Витебске впервые вынесен приговор с реальным сроком лишения свободы за убийство животных. На скамье подсудимых 40-летняя женщина. Она прямо у себя во дворе рубила головы котам, а видео с шок-контентом опубликовала в Сети.

Владислав Ползов, участковый инспектор Октябрьского РОВД Витебска:

За данное деяние витебчанка привлечена к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев, в настоящее время она бывает наказание в исправительной колонии. В Беларуси долгое время не было закона о защите животных. Его несколько раз пытались принять, но отправляли проект на доработку. Над новым работали последние 3 года, и это большая победа зоозащитников.

Светлана Ермоленкова, председатель могилевского учреждения по защите животных «Остров добра»:

Люди знают о том, что есть закон, они будут понимать, что их теперь можно привлечь по закону. Не оперировать постановлением 2001 года, а именно закон. Если есть закон, есть наказание.

Квартира Светланы Ермоленковой уже давно превратилась в зоохоспис. За 10 лет через ее стены прошли около 300 животных. Свой век здесь коротают те, кто без помощи человека был бы обречен на верную гибель. Тома покусала собака, Василия выкинули на улицу в канун Нового года, Клава подхватила смертельный вирус. У большинства из них когда-то был дом, просто потом домашние питомцы надоели и их бесчеловечно перевели в ранг уличных.

Ответственное собаководство и учет живности. Пес в городе – объект налогообложения. Наличие друга человека требует регистрации и уплаты сбора. Это общемировая практика. Но для многих белорусов прописка питомца и уже тем более оплата налога в диковинку. Такая процедура стала обязательной в прошлом году. И за четвероногого «нелегала» полагается штраф порядка 600 рублей. И, похоже, эта мера действенная. Только в Могилеве почти за год зарегистрировано больше 300 животных.