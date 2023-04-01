Новости Беларуси. Сохранение суверенитета и независимости Беларуси – главная тема Послания Президента к народу и парламенту, которое состоялось 31 марта во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытый и откровенный разговор. Масштабный политический диалог, как обозначил форму общения глава государства, длился 4,5 часа. Заданы ориентиры развития страны во всех сферах жизни.

Еще в начале Послания Президент подчеркнул, что внимательно следил за пожеланиями белорусов в СМИ, чтобы понять запросы общества. Были даны ответы на самые горячие вопросы. Это и размещение ядерного оружия, и ситуация в Украине. Мир стремительно меняется, развязываются конфликты, возрастает давление, как политическое, так и экономическое. Беларусь пытаются втянуть в войну, особенно усердствуют западные соседи. И в этой ситуации сохранение независимости, мира на белорусской земле – первоочередная задача. А это возможно при условии единства народа – подчеркнул Президент. Еще важные условия сохранения суверенитета – это наша историческая память, бережное отношение к национальным традициям и экономика, которая сегодня оказалась главной целью Запада. Здесь белорусы показали характер, мобилизовались и выстояли. Импортозамещение сработало. И в этом направлении необходимо продвигаться, чтобы не зависеть от западных политических элит. Лукашенко: «Мы создали государство без олигархов». Подробнее здесь.

Все, что звучало со сцены Дворца Республики, в том числе ответы на вопросы из зала, а их было 11, транслировалось в прямом эфире. Глава государства отметил, что отдает отчет в том, что его слушают не только белорусы. Но предпочел не сглаживать формулировки. Эту открытость особенно ощущали те, кто был в зале – это и высшие должностные лица, депутаты и журналисты, представители трудовых коллективов, дипкорпус. Около 2 500 человек заслушали обращение главы государства во Дворце Республики. А прямая трансляция выступления позволила каждому белорусу стать участником мероприятия.