Олег Романов: Президент задал концепцию Послания – обеспечение суверенитета в условиях нестабильности в мире
Новости Беларуси. Сохранение суверенитета и независимости Беларуси – главная тема Послания Президента к народу и парламенту, которое состоялось 31 марта во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытый и откровенный разговор. Масштабный политический диалог, как обозначил форму общения глава государства, длился 4,5 часа. Заданы ориентиры развития страны во всех сферах жизни.
Еще в начале Послания Президент подчеркнул, что внимательно следил за пожеланиями белорусов в СМИ, чтобы понять запросы общества. Были даны ответы на самые горячие вопросы. Это и размещение ядерного оружия, и ситуация в Украине. Мир стремительно меняется, развязываются конфликты, возрастает давление, как политическое, так и экономическое. Беларусь пытаются втянуть в войну, особенно усердствуют западные соседи. И в этой ситуации сохранение независимости, мира на белорусской земле – первоочередная задача. А это возможно при условии единства народа – подчеркнул Президент. Еще важные условия сохранения суверенитета – это наша историческая память, бережное отношение к национальным традициям и экономика, которая сегодня оказалась главной целью Запада. Здесь белорусы показали характер, мобилизовались и выстояли. Импортозамещение сработало. И в этом направлении необходимо продвигаться, чтобы не зависеть от западных политических элит.
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Все, что звучало со сцены Дворца Республики, в том числе ответы на вопросы из зала, а их было 11, транслировалось в прямом эфире. Глава государства отметил, что отдает отчет в том, что его слушают не только белорусы. Но предпочел не сглаживать формулировки. Эту открытость особенно ощущали те, кто был в зале – это и высшие должностные лица, депутаты и журналисты, представители трудовых коллективов, дипкорпус. Около 2 500 человек заслушали обращение главы государства во Дворце Республики. А прямая трансляция выступления позволила каждому белорусу стать участником мероприятия.
Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:
Многообразие тем и глубина осмысления была беспрецедентной. И я хотел бы отметить то, что Президент задал очень интересную концепцию Послания в целом – это концепция обеспечения суверенитета в условиях нестабильности в мире, в условиях геополитических трансформаций. А кроме того, тех непростых вопросов, которые происходят внутри нашей страны. И вот это взаимодействие внутриполитического и внешнеполитического как факторов обеспечения суверенитета, его сохранения было сквозной линией всего Послания Президента. Он выделил целый ряд условий, которые способствуют сохранению суверенитета, четко прошелся по каждому из этих условий, дал их характеристику и ответил на многие вопросы, которые были у людей. Это и вопросы текущей ситуации, что касается ситуации в Украине, размещения тактического ядерного оружия на территории нашей страны. До вопросов, которые кому-то может быть покажутся малозначительными, но на самом деле важных – повседневного благополучия граждан. Таким образом, спектр вопросов был очень широк, но все они работали на одну цель – на то, чтобы наша страна сохранила свой суверенитет, обеспечила независимость в нынешних непростых условиях.