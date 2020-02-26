Прямой эфир

В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года

26 февраля 2020 14:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На широкий обзор в Крупском историко-краеведческом музее выставлен необычный чемодан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года-1

Он датируется 1921 годом, а наполнен военными экспонатами. Деревянный, с металлической ручкой и замком, чемодан прошел со своим хозяином многое. А после шагал и по мирной жизни. В нем можно увидеть солдатскую одежду, фотографии хозяина, а также письма с фронта.

В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года-3

Тамара Больбот, директор Крупского историко-краеведческого музея:
Популярность его заключается в том, что когда идет экскурсия, все обращают внимание на пистолеты, на оружие, особенно дети. Ну а тут в уголочке стоит такой презентабельный чемодан, да еще необычный. На сегодняшний день такие и не найдешь даже. Дети и молодое поколение и не могут представить, что это был чемодан.

Чемодан успел стать талисманом не только для бывшего хозяина. Работники музея возят его в качестве мини-экспозиции по школам Крупского района, рассказывая о военном прошлом.

В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года-5
В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года-6
В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года-7
В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года-8
В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года-9
В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года-10
В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года-11
В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года-12
# Великая Отечественная война

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Комаровский: «Если говорить о такси, то я бы ситуацию не драматизировал – она не столь накалённая и напряжённая с точки зрения пассажира»
26 февраля 2020 14:27

Игорь Комаровский: «Если говорить о такси, то я бы ситуацию не драматизировал – она не столь накалённая и напряжённая с точки зрения пассажира»

«Рынок перевозок такси разрушен просто до основания. Его нужно создавать с ноля». Екатерина Станкевич об агрегаторах
26 февраля 2020 13:59

«Рынок перевозок такси разрушен просто до основания. Его нужно создавать с ноля». Екатерина Станкевич об агрегаторах

«Народ страдает, в маршрутках переполнено всё». Пока ремонтируют мост через Двину, полочане добираются в объезд
26 февраля 2020 11:10

«Народ страдает, в маршрутках переполнено всё». Пока ремонтируют мост через Двину, полочане добираются в объезд