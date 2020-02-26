В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года

Он датируется 1921 годом, а наполнен военными экспонатами. Деревянный, с металлической ручкой и замком, чемодан прошел со своим хозяином многое. А после шагал и по мирной жизни. В нем можно увидеть солдатскую одежду, фотографии хозяина, а также письма с фронта.

Тамара Больбот, директор Крупского историко-краеведческого музея:

Популярность его заключается в том, что когда идет экскурсия, все обращают внимание на пистолеты, на оружие, особенно дети. Ну а тут в уголочке стоит такой презентабельный чемодан, да еще необычный. На сегодняшний день такие и не найдешь даже. Дети и молодое поколение и не могут представить, что это был чемодан.

Чемодан успел стать талисманом не только для бывшего хозяина. Работники музея возят его в качестве мини-экспозиции по школам Крупского района, рассказывая о военном прошлом.