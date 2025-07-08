В Техасе в результате наводнения погибли дети и вожатые летнего лагеря

По меньшей мере 27 человек, в числе которых воспитанники и вожатые детского лагеря, погибли в результате разрушительного наводнения в Техасе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летний лагерь для девочек расположен вдоль реки, уровень воды в которой во время пика наводнения поднялся более чем на шесть метров за неполных два часа. Среди погибших директор и давний владелец лагеря, который пытался спасти отдыхающих. Местные власти сообщили, что продолжаются поиски пропавших детей и одного вожатого. По предварительным данным, за минувшие выходные в Техасе погибли по меньшей мере 82 человека. Количество жертв продолжает расти.