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В Техасе в результате наводнения погибли дети и вожатые летнего лагеря

08 июля 2025 06:47
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По меньшей мере 27 человек, в числе которых воспитанники и вожатые детского лагеря, погибли в результате разрушительного наводнения в Техасе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Техасе в результате наводнения погибли дети и вожатые летнего лагеря-2

Летний лагерь для девочек расположен вдоль реки, уровень воды в которой во время пика наводнения поднялся более чем на шесть метров за неполных два часа. Среди погибших директор и давний владелец лагеря, который пытался спасти отдыхающих. Местные власти сообщили, что продолжаются поиски пропавших детей и одного вожатого. По предварительным данным, за минувшие выходные в Техасе погибли по меньшей мере 82 человека. Количество жертв продолжает расти.

# ЧП

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