Разрабатывается строительство следующего участка 3-й линии метро в Минске. Как это повлияет на движение в городе

Новости Беларуси. Продолжается работа по строительству 3-й линии метро. Сейчас проектируются и согласовываются стройплощадки следующего участка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь разместятся станции с рабочими названиями «Победителей», «Переспа», «Комаровская», «Площадь Бангалор». Специалисты постараются максимально сохранить действующую наземную маршрутную сеть, однако коррективы в работу транспорта будут внесены. Так, при строительстве станции «Переспа» на пересечении проспекта Машерова и улицы Кропоткина на полгода закроют трамвайное движение до диспетчерской станции «Озеро». Что касается станции метро «Комаровская», то здесь организуют односторонние объезды.