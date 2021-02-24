Разрабатывается строительство следующего участка 3-й линии метро в Минске. Как это повлияет на движение в городе

Новости Беларуси. Продолжается работа по строительству 3-й линии метро. Сейчас проектируются и согласовываются стройплощадки следующего участка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Продолжается работа по строительству 3-й линии метро. Сейчас проектируются и согласовываются стройплощадки следующего участка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь разместятся станции с рабочими названиями «Победителей», «Переспа», «Комаровская», «Площадь Бангалор». Специалисты постараются максимально сохранить действующую наземную маршрутную сеть, однако коррективы в работу транспорта будут внесены.
Так, при строительстве станции «Переспа» на пересечении проспекта Машерова и улицы Кропоткина на полгода закроют трамвайное движение до диспетчерской станции «Озеро». Что касается станции метро «Комаровская», то здесь организуют односторонние объезды.
Движение в сторону Зеленого Луга будет проходить через улицу Максима Богдановича, обратно – по улицам Кульман, Кропоткина и Веры Хоружей. Объезд котлована организуют и при строительстве «Площадь Бангалор». Активную работу на этих станциях планируется начать уже в 2022 году.