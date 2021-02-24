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«С 2010 года писали во все инстанции»: с какими вопросами люди шли на приём к губернатору Минской области

24 февраля 2021 15:13
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Новости Беларуси. Проблемы с отоплением и электричеством в небольших поселках, вопросы субсидий и конфликты между соседями. За решением этих и многих других проблем жители области обратились к председателю Минского облисполкома Александру Турчину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«С 2010 года писали во все инстанции»: с какими вопросами люди шли на приём к губернатору Минской области-1

Прием прошел в Минске. Те, кто записался заранее, а это более десяти человек, могли лично озвучить волнующие вопросы. Многие приехали целыми семьями. Например, Вероника и Павел Барташевич приехали из поселка Каверляны. Они не так давно переехали в Дзержинский район из столицы. В первую очередь занялись инфраструктурой в селе. Больше всего беспокоит качество дорожных знаков и покрытия, отсутствие уличного освещения.

«С 2010 года писали во все инстанции»: с какими вопросами люди шли на приём к губернатору Минской области-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: 
Интенсивность посмотрим: требует она асфальтирования – значит, требует, нет – значит, будем подсыпать. Экономика: считаем, что много денег тратим на подсыпку – значит, надо заасфальтировать. Достижение результатов всегда более эффективно, когда этот результат с двух сторон двигается, причем не только в написании жалоб и всего остального, но и в совместных каких-то действиях.

«С 2010 года писали во все инстанции»: с какими вопросами люди шли на приём к губернатору Минской области-7

Вероника Барташевич, жительница деревни Каверляны Дзержинского района:
Жители с 2010 года писали во все инстанции – результата никакого. Я так понимаю, если люди пишут с 2010 года по ступенькам «снизу вверх», и результата нет, значит, нужно идти «сверху вниз». На все вопросы получили ответы. Главное, чтобы в дальнейшем они были решены.

«С 2010 года писали во все инстанции»: с какими вопросами люди шли на приём к губернатору Минской области-10

Также жители столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и ухудшением качества воды. Губернатор поручил коммунальным службам проверить все показатели и решить проблему согласно нормативам.

# Прием граждан # общество # Александр Турчин # Вероника Барташевич # Фотофакт

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