«С 2010 года писали во все инстанции»: с какими вопросами люди шли на приём к губернатору Минской области

Новости Беларуси. Проблемы с отоплением и электричеством в небольших поселках, вопросы субсидий и конфликты между соседями. За решением этих и многих других проблем жители области обратились к председателю Минского облисполкома Александру Турчину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Прием прошел в Минске. Те, кто записался заранее, а это более десяти человек, могли лично озвучить волнующие вопросы. Многие приехали целыми семьями. Например, Вероника и Павел Барташевич приехали из поселка Каверляны. Они не так давно переехали в Дзержинский район из столицы. В первую очередь занялись инфраструктурой в селе. Больше всего беспокоит качество дорожных знаков и покрытия, отсутствие уличного освещения.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Интенсивность посмотрим: требует она асфальтирования – значит, требует, нет – значит, будем подсыпать. Экономика: считаем, что много денег тратим на подсыпку – значит, надо заасфальтировать. Достижение результатов всегда более эффективно, когда этот результат с двух сторон двигается, причем не только в написании жалоб и всего остального, но и в совместных каких-то действиях.

Вероника Барташевич, жительница деревни Каверляны Дзержинского района:

Жители с 2010 года писали во все инстанции – результата никакого. Я так понимаю, если люди пишут с 2010 года по ступенькам «снизу вверх», и результата нет, значит, нужно идти «сверху вниз». На все вопросы получили ответы. Главное, чтобы в дальнейшем они были решены.