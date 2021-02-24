«Если человек счастлив, то у него это отражается и внешне». Правила жизни одной успешной белоруски

Новости Беларуси. Вдохновляющие и прекрасные, сильные и успешные. Новый совместный проект трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин продолжает знакомить вас с современными белорусками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Героиня следующего выпуска привыкла быть по другую сторону камеры. Юлию Лозикевич в Поставах знает каждый. Она руководит местным телеканалом, делает по-настоящему «близкие» новости, а еще может с легкостью заменить оператора и видеоинженера. При этом успевает быть заботливой мамой троих детей.

Юлия Лозикевич, главный редактор районного телеканала «Поставы ТВ»:

Мы родные своему району. Нас многие знают даже как просто людей, поэтому у нас доверительные отношения со зрителем. Они воспринимают нас как родные, и мы их тоже. Это местные новости, поэтому очень важно для людей, чтобы мы рассказывали об их проблемах, об их счастье, может быть, о каких-то недопониманиях или наоборот о том, о чем хочется похвастаться, о достижениях. Очень важно, чтобы было такое районное, местное, свое телевидение.

Школу закончила с золотой медалью, поэтому особых трудностей не испытывала. Поступила на бюджетное отделение факультета журналистики. Специальность была «информация и коммуникация». Закончила БГУ, по распределению была направлена в Витебск, но сложилось так, что попала в районную газету в соседний район – «Веснік Глыбоччыны». Первый коллектив был очень хороший, они меня поддержали, направили как молодого журналиста. У меня трое детей, поэтому я на работу пришла после декретного отпуска. Меня позвали, пришла на должность ответственного выпускающего на поставское телевидение, ну, это корреспондент. И в 2017 году стала главным редактором этого учреждения.

Без каких-то волевых качеств, настойчивости, коммуникабельности, открытости, умения подбирать информацию, анализировать ее и в то же время давать оценку, когда ее выпустить, в какой момент, умения подмечать детали, в этой профессии делать нечего. Может быть, я жестоко сказала, грубо, но это на самом деле так. Надо уметь видеть что-то прекрасное в обыденном – только тогда можно назвать человека профессионалом. Если человек любит свою работу, это уже залог успеха. Я люблю свою работу, я очень люблю свою работу. Я люблю свой коллектив, потому что мы делам одно общее дело. Люблю работу журналиста, мне очень интересно выезжать на съемки. Это всегда новое ощущение, новое знакомство, общение и рождение нового сюжета.

Андрей Мацур, инженер видеомонтажа районного телеканала «Поставы ТВ»:

Уже много лет я занимаюсь волонтерской деятельностью – поиском и благоустройством захоронений Первой мировой войны. В один из таких намеченных субботников со мной связалась Юлия Валерьевна Лозикевич. Во время нашего знакомства на одном из наших волонтерских субботников я был очень удивлен. Одно дело, когда ты видишь человека, который ведет новости, это медийный человек, ухоженный, с прической, а другой момент, когда она окунулась в нашу мужскую тяжелую работу. Если я сейчас не ошибаюсь, мы приводили в порядок захоронения в лесу, это была заболоченная местность. Человек не боялся вступить в грязь. Когда она провела с нами не один час, работая над сюжетом, я понял, что человек на своем месте.

Еще импонирует то, что она как профессионал на своем месте. Она главный редактор, но она может подхватить камеру, поехать на съемку, если у нас какие-то съемки пересекаются. Она может сесть за этот компьютер и смонтировать сюжет или новости целиком. Я многому у нее научился.

Юлия Лозикевич:

Если человек счастлив, то у него это отражается и внешне. Внутреннее какое-то состояние всегда проявляется, поэтому чтобы внутренняя красота была ярче, хочется пойти в салон красоты, сделать себе прическу, макияж, подобрать соответствующую одежду – тогда ты уверен в себе, нравишься людям. И когда ты едешь на съемку уверенный в себе, у тебя и съемка по-другому складывается. Конечно, нужно быть красивой.

Дети у меня еще, я считаю, маленькие, хотя старшая уже ходит в девятый класс, средняя – в седьмой, сын – в третьем классе. Стараюсь, чтобы они развивались творчески. Скорее всего, я не требовательная. Я просто очень их люблю, а любовь – она всегда жертвенная. Кажется, как на них будешь сильно кричать? Они же твои любимые дети. Поэтому я просто их люблю.

Ольга Наумчик, заместитель главного редактора районного телеканала «Поставы ТВ»:

Попасть в коллектив, где хороший руководитель – как попасть в любящую семью. Мне в этом плане повезло. Она всегда полна каких-то новых идей. К ней можно обратиться за подсказкой с любым вопросом, она всегда подскажет, всегда поможет. Юлия Лозикевич:

Иногда я переживаю за то, что, возможно, где-то не хватает полноценного общения с детьми. У них уроки, потом у них кружки. Их накормить надо. А просто посидеть по душам, поговорить – это в выходные бывает, только так мы совмещаем.

София Лозикевич:

Она очень активная, позитивная, трудолюбивая. Всегда во всем участвует, везде помогает и заботится о нас.

Юлия Лозикевич:

Я всегда думаю: надо где-то больше украивать для семьи, потому что они моя опора, без них невозможно ничего добиться в жизни. Если бы их не было, вряд ли бы я состоялась как журналист, как руководитель.

Так как я журналист, я считаю, что журналист должен разбираться во многих вопросах и во всех сферах жизнедеятельности. Отсюда и мое стремление к учебе. В 2019 году я окончила Институт государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь. И в том же году я сразу поступила в магистратуру этого же учебного заведения на специальность «госуправление».

Сергей Чепик, председатель Поставского райисполкома:

С приходом на телевидение Юлии Валерьевны оно получило какой-то новый импульс развития. У нас очень интересные выходят передачи. Она постоянно со своим коллективом участвует во всевозможных конкурсах телевизионных и занимает приличные, достойные места.