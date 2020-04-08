Олег Гайдукевич: «Пандемии и кризисы в мире побеждали всегда солидарностью и взаимопомощью»

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Везде, во всём мире после пандемии будут нужны сильные страны. Поэтому Беларусь будет нужна. Мы как играли огромную роль в нашем регионе европейском, так и будем её играть. Тем более, что я уверен, что мы выйдем победителями с этой ситуации. Третий момент – помимо вот этого растущего эгоизма, всё-таки, есть вещи, которые надо решать вместе. И, вообще, пандемии и кризисы в мире побеждали всегда солидарностью и взаимопомощью. Всё-таки, это тоже – от этого никуда не деться. И история, в том числе Второй мировой войны, Великой Отечественной для нас – она тому тоже доказательство. Всё-таки, рано или поздно надо садиться и о чём-то говорить.

Как изменится жизнь после коронавируса? Насколько чувствительными будут последствия для экономики? Чего ждать Беларуси в этой ситуации? Эксперты дадут прогнозы 8 апреля в 20.30 на СТВ.