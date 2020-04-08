Обязательно ли ребёнку посещать школу и детский сад и какие новые правила для объектов общественного питания?

Новости Беларуси. План дополнительных мер носит обязательный характер и должен исполняться всеми субъектами хозяйствования без исключения. Как подчеркнули в мэрии, принятые ранее меры носили рекомендательный характер, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, университетам рекомендовано перейти на дистанционное обучение либо проводить занятия по индивидуальному графику. Что касается детских садов и школ, родители могут сами принять решение, будут ли их дети посещать учреждение. При этом место в детском саду сохраняется, а оплата в случае отсутствия ребенка взиматься не будет.

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В объектах общественного питания должны быть отменены все заказные мероприятия. Столики теперь в обязательном порядке должны размещаться на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Предусмотрены и другие ограничения.