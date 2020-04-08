Обязательно ли ребёнку посещать школу и детский сад и какие новые правила для объектов общественного питания?
Новости Беларуси. План дополнительных мер носит обязательный характер и должен исполняться всеми субъектами хозяйствования без исключения. Как подчеркнули в мэрии, принятые ранее меры носили рекомендательный характер, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, университетам рекомендовано перейти на дистанционное обучение либо проводить занятия по индивидуальному графику. Что касается детских садов и школ, родители могут сами принять решение, будут ли их дети посещать учреждение. При этом место в детском саду сохраняется, а оплата в случае отсутствия ребенка взиматься не будет.
Президент о самоизоляции в Беларуси: «Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет»
В объектах общественного питания должны быть отменены все заказные мероприятия. Столики теперь в обязательном порядке должны размещаться на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Предусмотрены и другие ограничения.
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Возникают часто вопросы у представителей бизнеса в части проведения массовых мероприятий, дискотек и т. д. Мы тоже говорим о том, что если такое мероприятие кому-то сейчас необходимо провести, то должен быть организован ряд предупредительных мер. Руководитель должен сам принять решение – работать ему в таких условиях или выделить какую-то паузу, или перевести свое заведение в другой формат работы.
Все городские службы, занимающиеся обслуживанием населения, разработали инструкции, естественно, с учетом мнений и требований санитарно-эпидемиологических служб о соблюдении правил и по обеззараживанию мест общего пользования, в том числе и транспорта.
Караник: прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение условий самоизоляции
К слову, сотрудники милиции и эпидемиологи контролируют то, как минчане и иностранцы, которым предписана самоизоляция, придерживаются режима. Первые проверки показали, что как минимум 15 % игнорируют требования. Мингорисполком призывает граждан ответственнее относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.