Мошенник признался в преступлении на камеру! Чем закончился эксперимент с компьютерным лжемастером?

Тема мошенничества в Беларуси в последнее время становится все более актуальной, причем в самых различных сферах, рассказали в проекте «Решение есть» на СТВ. Порой люди сами по глупости отдают деньги злоумышленникам, а иногда последним приходится действительно напрячься, чтобы заработать на человеческой беспечности. Особенно прибыльной для мошенников оказывается сфера услуг. А когда речь идет о высоких технологиях, шансы нарваться на идеальную жертву возрастают в разы. И тогда, что называется, держи карман шире. Но не все пострадавшие оказываются слабохарактерными.

Съемочная группа нашей программы устраивает эксперимент. Отдаем на диагностику этому же мастеру наш тестовый ноут с простейшей неисправностью, которую создали сами. Просто отсоединили шлейф питания от жесткого диска. Будем пытаться поймать мошенников на живца. – Из какого города звоните?

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Минск.

– Удобно в будние?

– Сегодня нет, я вот звоню, чтобы на следующую неделю договориться. Меня не будет на выходных в городе, а вот в понедельник или вторник в любое время.

– С 12 до часа устроит?

– Да, отлично.

Самозанятый мастер пришел в назначенное время и представился Юрием. Компьютерный гений колдовал за ноутбуком и через 10 минут вынес приговор: жесткий диск под замену. А в довесок уже знакомая фишка – восстановление данных. И ни слова о том, что отсоединен контакт. Результатом усилий стал счет на 600 рублей.

– Значит, тут, скорее всего, жесткий диск надо под замену. Данные восстановить постараться можно, но гарантий никаких не дам. Желательно жесткий диск менять. Могу вам предложить два варианта: жесткий диск или SSD. SSD, грубо говоря, хотя бы на 500 гигабайт будет стоить в районе 500 рублей минимум, плюс-минус.

– Если мы его даже и будем менять, нам же его купить надо, правильно?

– Я могу все это сделать.

– А плюс еще если восстанавливать то, что на старом?

– Ой, е-мое. Это будет уже зависеть от объема информации, потому что это все по времени. Проблема в том, что он у вас на терабайт, терабайт будет долго сканироваться. Часов восемь только сканировать будет. Рублей 100 предварительно, но это плюс-минус, может измениться сумма. Мастер Юрий проверку на честность не прошел. На исправном ноутбуке, где отключили загрузку жесткого диска, он нашел столько проблем, что и на пальцах одной руки не сосчитать.

– Вот вы тоже говорите про восстановление данных, вот вы ему тоже починили компьютер, восстановили данные на 2 700 рублей. Как это так? И вот мне вы про восстановление данных говорите. У вас одна поломка всегда в ноутбуке?

– Нет.

– Ну как нет? Получается, так. Я сегодня с утра, совершенно далекий человек от компьютера, раскрутила, как и вы, одну детальку достала. И если бы был мастер хороший, который не пытался меня обмануть, он пришел бы и все: девушка, у вас упало, максимум 20 рублей или 10 за то, что я пришел. А получилось, что у нас жесткий диск уже не рабочий на 500 рублей, съемный – 1 000, какие-то просто неимоверные суммы. Как это так?

– Вы же видели, что разъем просто отсоединен?

– Ну, возможно. Скажите, а много ли таких ситуаций, когда, допустим, я приезжаю, делаю работу на несколько часов (переустанавливаю операционную систему, собираю, разбираю компьютер), а потом человек говорит: у меня 20 рублей, больше я тебе не дам?

– Так вам этот не даст, а у того вы 2 700 забрали. 1 000 на диски, 1 700 за работу. Да за 1 700 компьютер можно новый собрать.

– Под дулом пистолета у него не забирают деньги. Ему называют сумму, и он соглашается.

– Но вы же приходите вдвоем, суетитесь. Человек начинает теряться.

– Я прихожу всегда один, я не знаю, с кем он там ходил.

– Но вы согласны, что вот конкретно сейчас вы пытались нас обмануть и заработать на нас деньги. Можем так сказать?

– Можем так сказать. Хорошо, я согласен.

После таких признаний горе-специалист спешит удалиться. А наш корреспондент набирает номер того самого кол-центра, чтобы узнать хотя бы фамилию уже не мастера, но мошенника. Но на том конце провода невозмутимый оператор делает вид, что не понимает, о чем идет разговор. А как только слышит слово «жалоба», у сомнительной конторы оказывается еще и сомнительный адрес.