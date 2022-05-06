Прямой эфир

Мошенник признался в преступлении на камеру! Чем закончился эксперимент с компьютерным лжемастером?

06 мая 2022 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тема мошенничества в Беларуси в последнее время становится все более актуальной, причем в самых различных сферах, рассказали в проекте «Решение есть» на СТВ. Порой люди сами по глупости отдают деньги злоумышленникам, а иногда последним приходится действительно напрячься, чтобы заработать на человеческой беспечности. Особенно прибыльной для мошенников оказывается сфера услуг. А когда речь идет о высоких технологиях, шансы нарваться на идеальную жертву возрастают в разы. И тогда, что называется, держи карман шире. Но не все пострадавшие оказываются слабохарактерными.

Мошенник признался в преступлении на камеру! Чем закончился эксперимент с компьютерным лжемастером?-1

Съемочная группа нашей программы устраивает эксперимент. Отдаем на диагностику этому же мастеру наш тестовый ноут с простейшей неисправностью, которую создали сами. Просто отсоединили шлейф питания от жесткого диска. Будем пытаться поймать мошенников на живца.

Из какого города звоните?

Мошенник признался в преступлении на камеру! Чем закончился эксперимент с компьютерным лжемастером?-4

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Минск.
Удобно в будние?
Сегодня нет, я вот звоню, чтобы на следующую неделю договориться. Меня не будет на выходных в городе, а вот в понедельник или вторник в любое время.
С 12 до часа устроит?
Да, отлично.

Мошенник признался в преступлении на камеру! Чем закончился эксперимент с компьютерным лжемастером?-7

Самозанятый мастер пришел в назначенное время и представился Юрием. Компьютерный гений колдовал за ноутбуком и через 10 минут вынес приговор: жесткий диск под замену. А в довесок уже знакомая фишка – восстановление данных. И ни слова о том, что отсоединен контакт. Результатом усилий стал счет на 600 рублей.

Мошенник признался в преступлении на камеру! Чем закончился эксперимент с компьютерным лжемастером?-10

Значит, тут, скорее всего, жесткий диск надо под замену. Данные восстановить постараться можно, но гарантий никаких не дам. Желательно жесткий диск менять. Могу вам предложить два варианта: жесткий диск или SSD. SSD, грубо говоря, хотя бы на 500 гигабайт будет стоить в районе 500 рублей минимум, плюс-минус.
Если мы его даже и будем менять, нам же его купить надо, правильно?
– Я могу все это сделать.
А плюс еще если восстанавливать то, что на старом?
– Ой, е-мое. Это будет уже зависеть от объема информации, потому что это все по времени. Проблема в том, что он у вас на терабайт, терабайт будет долго сканироваться. Часов восемь только сканировать будет. Рублей 100 предварительно, но это плюс-минус, может измениться сумма.

Мастер Юрий проверку на честность не прошел. На исправном ноутбуке, где отключили загрузку жесткого диска, он нашел столько проблем, что и на пальцах одной руки не сосчитать.

Мошенник признался в преступлении на камеру! Чем закончился эксперимент с компьютерным лжемастером?-13

Вот вы тоже говорите про восстановление данных, вот вы ему тоже починили компьютер, восстановили данные на 2 700 рублей. Как это так? И вот мне вы про восстановление данных говорите. У вас одна поломка всегда в ноутбуке?
– Нет.
Ну как нет? Получается, так. Я сегодня с утра, совершенно далекий человек от компьютера, раскрутила, как и вы, одну детальку достала. И если бы был мастер хороший, который не пытался меня обмануть, он пришел бы и все: девушка, у вас упало, максимум 20 рублей или 10 за то, что я пришел. А получилось, что у нас жесткий диск уже не рабочий на 500 рублей, съемный – 1 000, какие-то просто неимоверные суммы. Как это так?
Вы же видели, что разъем просто отсоединен?
Ну, возможно. Скажите, а много ли таких ситуаций, когда, допустим, я приезжаю, делаю работу на несколько часов (переустанавливаю операционную систему, собираю, разбираю компьютер), а потом человек говорит: у меня 20 рублей, больше я тебе не дам?
Так вам этот не даст, а у того вы 2 700 забрали. 1 000 на диски, 1 700 за работу. Да за 1 700 компьютер можно новый собрать.

Мошенник признался в преступлении на камеру! Чем закончился эксперимент с компьютерным лжемастером?-16

Под дулом пистолета у него не забирают деньги. Ему называют сумму, и он соглашается.
Но вы же приходите вдвоем, суетитесь. Человек начинает теряться.
Я прихожу всегда один, я не знаю, с кем он там ходил.
Но вы согласны, что вот конкретно сейчас вы пытались нас обмануть и заработать на нас деньги. Можем так сказать?
Можем так сказать. Хорошо, я согласен.

Мошенник признался в преступлении на камеру! Чем закончился эксперимент с компьютерным лжемастером?-19

После таких признаний горе-специалист спешит удалиться. А наш корреспондент набирает номер того самого кол-центра, чтобы узнать хотя бы фамилию уже не мастера, но мошенника. Но на том конце провода невозмутимый оператор делает вид, что не понимает, о чем идет разговор. А как только слышит слово «жалоба», у сомнительной конторы оказывается еще и сомнительный адрес.

Мошенник признался в преступлении на камеру! Чем закончился эксперимент с компьютерным лжемастером?-22

Слушаю вас.
Скажите, а кого вы мне отправили?
Мастера.
Это не мастер, а мошенник. А где вы находитесь физически? Куда я могу подъехать, оставить жалобу в книге замечаний и предложений?
Юридический адрес: Первый твердый переулок, помещение 7, если не ошибаюсь, сейчас уточню, минуту. Если вы хотите именно оставить жалобу, то по адресу Независимости, 40, рядом с третьим подъездом будет стеклянная дверь – там вход в сервисный центр.

У белоруса украли 3 тыс рублей за починку компьютера! Как мошенники насчитали космическую сумму за восстановление данных? Читайте далее.

# Мошенничество # общество # Вероника Кудринецкая # Сергей Шуманский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У белоруса украли 3 тыс рублей за починку компьютера! Как мошенники насчитали космическую сумму за восстановление данных?
06 мая 2022 13:59

У белоруса украли 3 тыс рублей за починку компьютера! Как мошенники насчитали космическую сумму за восстановление данных?

«Как без концертной программы?» Ко Дню Победы готовится Центральный ботанический сад
06 мая 2022 13:52

«Как без концертной программы?» Ко Дню Победы готовится Центральный ботанический сад

Два большегруза по 10 тонн. Детям Донбасса оказана гуманитарная помощь по линии Союзного государства
06 мая 2022 13:43

Два большегруза по 10 тонн. Детям Донбасса оказана гуманитарная помощь по линии Союзного государства