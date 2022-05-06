«Люди, не ведитесь на этот лохотрон». Истории белорусов, которых развели на деньги

Тема мошенничества в Беларуси в последнее время становится все более актуальной, причем в самых различных сферах, рассказали в проекте «Решение есть» на СТВ. Порой люди сами по глупости отдают деньги злоумышленникам, а иногда последним приходится действительно напрячься, чтобы заработать на человеческой беспечности. Особенно прибыльной для мошенников оказывается сфера услуг. А когда речь идет о высоких технологиях, шансы нарваться на идеальную жертву возрастают в разы. И тогда, что называется, держи карман шире. Но не все пострадавшие оказываются слабохарактерными.

Подобных историй по всей стране сотни. В Сети то тут, то там всплывают сообщения, где владельцы техники делятся горьким опытом. Сценарий везде одинаковый – мастера называются «самозанятыми», обещают бесплатно провести диагностику и недорого исправить неполадки, а по факту условия грабительские. У белоруса украли 3 тыс рублей за починку компьютера! Как мошенники насчитали космическую сумму за восстановление данных? Читайте далее.

Люди, не ведитесь на этот лохотрон, просто приходит типа мастер с набором отверток, причину поломки установить не может, говорит, надо производить расширенную проверку и выяснять причину, но при этом выставляет сумму в 65 рублей за устную консультацию и за то, что раскрутил и скрутил ноутбук.