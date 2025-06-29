Лушников: евразийский культурный код – это единство в многообразии

На неделе Минск превратился в главный центр евразийской интеграции. В нашей столице прошел Евразийский экономический форум и саммит ЕАЭС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Беларусь прибыли лидеры стран – участниц объединения и не только.

Олег Лушников, председатель Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты ЕАЭС:

Евразийский культурный код – единство в многообразии. То есть то, что на протяжении тысячелетий помогало взаимодействовать нашим народам. Взаимоуважение, понимание к культуре другого и к своей собственной. Сохранение, передача традиций следующим поколениям. То есть если мы хотим, чтобы действительно создалось это единое пространство, единое общество одной экономики нам будет недостаточно.