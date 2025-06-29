Бизнес на обочине. Почему покупать продукцию у дороги не всегда безопасно?
При должном уходе наша земля действительно может одарить и обогатить. Сами за себя говорят урожаи, которые мы собираем в промышленных и не очень масштабах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Белорусы – знатные садоводы и огородники, и летом это особенно видно, когда проезжаешь вдоль сел и деревень по загородным трассам, где процветает торговля у обочины. Сейчас сезон клубники и лисичек. Чтобы купить грибы и ягоды, буквально далеко ехать не надо. На дорогах настоящие витрины с природными дарами. Спросом также пользуется мед, яйца, копченая и сушеная рыба, закатки.
Кажется, в чем проблема: произвел – продавай, причем продукция из своего огорода, а значит, еще и экологически чистая. Но не стоит обольщаться, предупреждают эксперты. Бизнес на обочине – занятие сомнительное. По всем статьям.
Обочина белорусских трасс. Обычное дело – стихийные рынки под открытым небом. Здесь бизнес идет по своим правилам, где удобство и привлекательная цена – лишь упаковка, а внутри скрыты угрозы. Продукция часами напитывается выхлопными газами и дорожной пылью. Государство строго запрещает такую торговлю в неустановленных местах. Но люди рискуют и здоровьем, и штрафами.
– Я не торгую. Человек будет сейчас ехать, мой троюродный брат, он сказал: привези мне мед.
– Зачем тогда выставили банки эти? Где-то есть такие организованные места?
– Есть. Чтобы организовано, такого ни одного нет.
– А почему райисполком никак не оборудовал тогда, если оно разрешено?
– Мы просили его. Когда-то тут была оборудована площадка, но она была в канаве, вон там. И нам обещали ее сделать, но...
А как же контроль? Отправимся в рейд. Исполком, санэпидемстанция, ветстанция, службы на месте. Цель – проверить разрешенную площадку, где, по идее, все должно быть образцово. Но первое, что бросается в глаза – пустые торговые столы. Вместо ожидаемого потока продавцов лишь один мужчина с товаром.
– Осуществляем обследование в установленном месте. Скажите, вы здесь торгуете? Лисички продаете, понятно. А где вы их собирали?
– В лесу.
Осмотр у единственного продавца проводится наспех. Его явно не ожидали здесь увидеть. Кажется, что кто-то и вовсе навел здесь шороха. Ведь, очевидно, к нашему приезду подготовились. Иначе с чего такая тотальная торговая зачистка? А по итогам проверки ответственные службы делают выводы и рапортуют.
Екатерина Курак, начальник Слуцкой районной ветеринарной станции:
Здесь не было выявлено каких-либо нарушений в этом году. Люди предупреждены, что это продукция своя, личная, без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
Елена Дубовик, начальник отдела торговли Слуцкого райисполкома:
Осуществляется контроль на постоянной основе. Мы осуществляем контроль совместно с санстанцией, ветстанцией, привлекаем и налоговые службы, РОВД. Смотрим, чтобы было в ходе обследования справка у физлица, что он имеет свое подворье. Чтобы была флюорография, санстанция смотрит, чтобы не было никаких нарушений.
После отъезда проверяющих площадка начинает оживать. Неспешно появляются и другие продавцы. Возникает вопрос: куда все они делись во время визита начальства? И вот откровенный ответ подтверждает наше предположение.
– Нелюдно сегодня.
– Меня уже сфотографировали сегодня. Проверка ехала.
– Может, людям про проверку рассказали?
– Да, да. Может, и сказали, что проверка будет. Думаю, с грибами, что тут такого страшного?
Вот она, разгадка странного стечения обстоятельств. Это не совпадение, а планированная акция. Официально все в порядке. Реально же система контроля дала сбой. Вместо выявления проблем, их просто спрятали. Этот эпизод – тревожный звонок. Формальный подход убивает саму суть контроля. Ведь настоящая безопасность начинается с честности, а не с предупреждения.
А здесь полная легализация. Светлана Леончик теперь не прячется от контролеров на трассе. Эта деревянная беседка у деревни Слобода больше чем просто место торговли. Это островок порядка и доверия. Сельсовет выделил эту точку, чтобы люди не устраивали базары на опасной обочине. Продавцы сами следят за чистотой, косят траву, убирают мусор.
Подробнее в видео.