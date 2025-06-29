Бизнес на обочине. Почему покупать продукцию у дороги не всегда безопасно?

При должном уходе наша земля действительно может одарить и обогатить. Сами за себя говорят урожаи, которые мы собираем в промышленных и не очень масштабах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусы – знатные садоводы и огородники, и летом это особенно видно, когда проезжаешь вдоль сел и деревень по загородным трассам, где процветает торговля у обочины. Сейчас сезон клубники и лисичек. Чтобы купить грибы и ягоды, буквально далеко ехать не надо. На дорогах настоящие витрины с природными дарами. Спросом также пользуется мед, яйца, копченая и сушеная рыба, закатки. Кажется, в чем проблема: произвел – продавай, причем продукция из своего огорода, а значит, еще и экологически чистая. Но не стоит обольщаться, предупреждают эксперты. Бизнес на обочине – занятие сомнительное. По всем статьям.

Обочина белорусских трасс. Обычное дело – стихийные рынки под открытым небом. Здесь бизнес идет по своим правилам, где удобство и привлекательная цена – лишь упаковка, а внутри скрыты угрозы. Продукция часами напитывается выхлопными газами и дорожной пылью. Государство строго запрещает такую торговлю в неустановленных местах. Но люди рискуют и здоровьем, и штрафами.

– Я не торгую. Человек будет сейчас ехать, мой троюродный брат, он сказал: привези мне мед.

– Зачем тогда выставили банки эти? Где-то есть такие организованные места?

– Есть. Чтобы организовано, такого ни одного нет.

– А почему райисполком никак не оборудовал тогда, если оно разрешено?

– Мы просили его. Когда-то тут была оборудована площадка, но она была в канаве, вон там. И нам обещали ее сделать, но...

А как же контроль? Отправимся в рейд. Исполком, санэпидемстанция, ветстанция, службы на месте. Цель – проверить разрешенную площадку, где, по идее, все должно быть образцово. Но первое, что бросается в глаза – пустые торговые столы. Вместо ожидаемого потока продавцов лишь один мужчина с товаром.

– Осуществляем обследование в установленном месте. Скажите, вы здесь торгуете? Лисички продаете, понятно. А где вы их собирали?

– В лесу. Осмотр у единственного продавца проводится наспех. Его явно не ожидали здесь увидеть. Кажется, что кто-то и вовсе навел здесь шороха. Ведь, очевидно, к нашему приезду подготовились. Иначе с чего такая тотальная торговая зачистка? А по итогам проверки ответственные службы делают выводы и рапортуют. Екатерина Курак, начальник Слуцкой районной ветеринарной станции:

Здесь не было выявлено каких-либо нарушений в этом году. Люди предупреждены, что это продукция своя, личная, без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Елена Дубовик, начальник отдела торговли Слуцкого райисполкома:

Осуществляется контроль на постоянной основе. Мы осуществляем контроль совместно с санстанцией, ветстанцией, привлекаем и налоговые службы, РОВД. Смотрим, чтобы было в ходе обследования справка у физлица, что он имеет свое подворье. Чтобы была флюорография, санстанция смотрит, чтобы не было никаких нарушений.

После отъезда проверяющих площадка начинает оживать. Неспешно появляются и другие продавцы. Возникает вопрос: куда все они делись во время визита начальства? И вот откровенный ответ подтверждает наше предположение.

– Нелюдно сегодня.

– Меня уже сфотографировали сегодня. Проверка ехала.

– Может, людям про проверку рассказали?

– Да, да. Может, и сказали, что проверка будет. Думаю, с грибами, что тут такого страшного? Вот она, разгадка странного стечения обстоятельств. Это не совпадение, а планированная акция. Официально все в порядке. Реально же система контроля дала сбой. Вместо выявления проблем, их просто спрятали. Этот эпизод – тревожный звонок. Формальный подход убивает саму суть контроля. Ведь настоящая безопасность начинается с честности, а не с предупреждения.