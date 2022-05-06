Специалист обязан озвучить итоговую цифру заранее. Как вызвать мастера для починки компьютера и не нарваться на мошенника?

Тема мошенничества в Беларуси в последнее время становится все более актуальной, причем в самых различных сферах, рассказали в проекте «Решение есть» на СТВ. Порой люди сами по глупости отдают деньги злоумышленникам, а иногда последним приходится действительно напрячься, чтобы заработать на человеческой беспечности. Особенно прибыльной для мошенников оказывается сфера услуг. А когда речь идет о высоких технологиях, шансы нарваться на идеальную жертву возрастают в разы. И тогда, что называется, держи карман шире. Но не все пострадавшие оказываются слабохарактерными.

Ремонтировать технику у самозанятого, а, может, еще и самоучки – занятие опасное. Такие псевдоспециалисты в буквальном смысле разводят людей на деньги, пользуясь их технической неграмотностью. Обещают лицензионные программы и бесплатную диагностику, но на деле клиенты получают пиратские копии и огромные счета.

Виталий Докунов, председатель общественного объединения по защите прав потребителей:

Геннадий обратился в экспертную организацию, которая подтвердила факт того, что диск исправен и в замене диска не было необходимости. Была отправлена досудебная претензия об урегулировании спора. В случае, если самозанятый мастер откажется выполнять претензионные требования Геннадия, претензию в интересах Геннадия отправит общественное объединение. И в случае, если самозанятый мастер откажется выполнять требования общественного объединения, объединение «На стороне права» будет обращаться в суд.

Подобные «лохотроны» появляются в Сети с завидной периодичностью. Мошенники продают подушки пенсионерам, ремонтируют окна и даже проверяют вентиляцию. Не попасть в ловушку злоумышленников довольно просто, говорят юристы. Нужно взять за правило ничего не подписывать до выполнения всех работ. Специалист обязан озвучить итоговую цифру заранее. Если же сумма отличается от первоначальной, то клиент имеет право не оплачивать разницу. Закон в этом случае на стороне потребителя.