Специалист обязан озвучить итоговую цифру заранее. Как вызвать мастера для починки компьютера и не нарваться на мошенника?
Тема мошенничества в Беларуси в последнее время становится все более актуальной, причем в самых различных сферах, рассказали в проекте «Решение есть» на СТВ. Порой люди сами по глупости отдают деньги злоумышленникам, а иногда последним приходится действительно напрячься, чтобы заработать на человеческой беспечности. Особенно прибыльной для мошенников оказывается сфера услуг. А когда речь идет о высоких технологиях, шансы нарваться на идеальную жертву возрастают в разы. И тогда, что называется, держи карман шире. Но не все пострадавшие оказываются слабохарактерными.
Ремонтировать технику у самозанятого, а, может, еще и самоучки – занятие опасное. Такие псевдоспециалисты в буквальном смысле разводят людей на деньги, пользуясь их технической неграмотностью. Обещают лицензионные программы и бесплатную диагностику, но на деле клиенты получают пиратские копии и огромные счета.
Виталий Докунов, председатель общественного объединения по защите прав потребителей:
Геннадий обратился в экспертную организацию, которая подтвердила факт того, что диск исправен и в замене диска не было необходимости. Была отправлена досудебная претензия об урегулировании спора. В случае, если самозанятый мастер откажется выполнять претензионные требования Геннадия, претензию в интересах Геннадия отправит общественное объединение. И в случае, если самозанятый мастер откажется выполнять требования общественного объединения, объединение «На стороне права» будет обращаться в суд.
Подобные «лохотроны» появляются в Сети с завидной периодичностью. Мошенники продают подушки пенсионерам, ремонтируют окна и даже проверяют вентиляцию. Не попасть в ловушку злоумышленников довольно просто, говорят юристы. Нужно взять за правило ничего не подписывать до выполнения всех работ. Специалист обязан озвучить итоговую цифру заранее. Если же сумма отличается от первоначальной, то клиент имеет право не оплачивать разницу. Закон в этом случае на стороне потребителя.
Виталий Докунов:
Если к вам приехал какой-либо мастер, неважно, это установка Windows или установка телевизора, кранов и так далее. Сначала просите, чтобы исполнитель составил договор. В договоре должна быть указана точная сумма, какие услуги исполнителем будут оказаны. Только после этого вам необходимо подписать договор, внимательно ознакомиться с ценой, сроками, кто вам оказывает услугу либо работу и только после этого подписывать. После выполнения всех услуг либо работ по договору исполнитель обязан предоставить акт.
Если же мастер начинает настаивать, давить или угрожать, то юристы советуют обращаться к правоохранителям. Как правило, мошенники при одном только упоминании милиции сбавляют обороты, ведь не любят шумиху. Но пока на одного настойчивого клиента приходятся десятки тех, кто не хочет терять время и нервы в суде, на доверчивости потребителей продолжают зарабатывать различные махинаторы.
Сергей Шуманский, ведущий:
В общество по защите прав потребителей с завидным постоянством поступают жалобы на самозанятых мастеров. То за нереальные поломки они требуют вполне реальные деньги, то завышают стоимость самих услуг, а иногда и вовсе в их руках гаджет превращается в кирпич. Что касается конкретной фирмы из нашего сюжета, ее название фигурирует как минимум в двух десятках заявлений. Два спора уже дошли до суда. Исковые требования удовлетворены, а договоры признаны ничтожными. В итоге компьютерного гения обязали возместить все полученные деньги, выплатить штраф и компенсацию морального вреда клиенту.
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