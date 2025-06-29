Азарёнок: «Социализм в отдельно взятой стране – тогда это звучало так. Евразийский союз – звучит это сейчас»

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его проект «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Отгремели фанфары. Сразу несколько мощнейших союзных событий прошло на этой неделе. В Минске евразийские лидеры со всех концов света, не только наш континент, но и Латинская Америка, и Ближний Восток – все были здесь. Александр Лукашенко ставил вопросы ребром. Альтернатив единению нет. И им нужно заняться всерьез. Это его слово и дело. Но, мне кажется, прежде чем решать важнейшие темы экономики, надо нам самим для себя ответить на вопрос: а что это было 35 лет назад? Если сейчас так остро стоит задача объединиться, а иначе всех по одиночке уничтожат, то почему мы вообще распались? Ну не стоял вопрос развала Союза в 1985 году. Никто об этом подумать не мог. Ну да, были в стране острые противоречия. Ну так вам сказать, сколько сейчас противоречий в США? Но распадаться они не собираются. Да, не вытягивала уже экономика. Но китайцы свою экономику преобразовали, и никто не распался, и Компартия у власти. Говорят, нежизнеспособен был социализм. Ну, хорошо, социализм социализмом, а страна страной. Ее же не коммунисты в 1917 году собрали. Эти пространства складывались в одно тысячу лет в кровавой борьбе, в муках, ценой миллионов и миллионов жизней, целых поколений. И все это пустили в прах одной беловежской пьянкой? И последнее объяснение самое гениальное: «Ну вот так случилось. Не профессионал был Горбачев. Ну вот ГКЧП». И что ГКЧП? Мало ли было в истории переворотов. Весь XVIII век кто-то кого-то там сбрасывал. От этого страну не распускали. Горбачев ушел. Унес с собой тайны в могилу. Но мы можем постараться разобраться, почему все произошло именно так, кто и зачем затеял Перестройку, в чем ее тайна. Мы можем попытаться восстановить это по крупицам.

Григорий Азаренок:

Уже очевидно, что все так называемые народные фронты создавались искусственно и специально. И из центра. Тот же самый наш БНФ. Вы хотите сказать, что Зянон Позняк сам узнал, где копать эти пресловутые Куропаты, а затем вот взял и напечатал об этом артикул в партийной газете «Литература и мастерство»? И вы скажете мне, что это не было согласовано? Москва инициировала все национальные движения. В Литве, в Грузии, в Армении – нас распускали из центра. Как действовал Горбачев? Он сначала вводил войска, отдавал приказ, а потом отскакивал, мол, солдаты сами виноваты. Так было в Тбилиси и Вильнюсе после кровопролитий. Деятели «Саюдиса» рассказывали, что говорили в центр: прекратите от нас требовать выхода из Союза, вы же нас потом и расстреляете. А в ответ было – действуйте. Или ярый националист Гамсахурдия просто так поддержал ГКЧП? Да не сориентировался просто, подумал, что легенда меняется. Сторонники Перестройки и вот этой всей версии, что все произошло само собой, никогда не отвечают на один вопрос. Почему 19 августа 1991 года не арестовали Ельцина? Не надо было никаких танков вводить, не надо было никого расстреливать. По дороге с дачи, взяли в коробочку и тихонько увели. Все, дело с концом. «Альфа» была выставлена. Но не получила приказа. Владимир Александрович Крючков, последний председатель КГБ, член ГКЧП, не отдал приказ. В результате всего этого фарса полномочия из союзного центра перешли в российский. И Горбачев, вернувшись из Фароса, не потребовал назад эти полномочия. У него в руках еще оставались армия и спецслужбы. И он ничего не сделал. Это все был разыгранный спектакль.

Григорий Азаренок:

Зачем? Какая цель? Трест Д.Е. – даешь Европу. Так назывался один из последних романов Ильи Эренбурга. С самого начала существования советской власти она делилась на два клана: условно Сталин и условно Троцкий. Сталин – это социализм в отдельно взятой стране, Троцкий – мировая революция. Пролетариат Германии с нами, и внимание, немецкая промышленность и русское зерно – как залог победы коммунизма. Ничего не напоминает? И кто такой Троцкий? Сняли в России про него сериал, естественно, показали и любовную историю. Но вот кто такая Наталья Седова – нам не рассказали. Ну, жена и жена. Да только она прямое кровное отношение имела к дому Якова Шиффа, влиятельнейшего банкира. Затем уже при Сталине возникает такая фамилия – Отто фон Куусинен, руководитель Коминтерна, организация, основная цель которой была мировая революция. И вот в период работы в Карелии именно Куусинен выводит в большой свет никому тогда неизвестного Юрия Владимировича Андропова. Он в будущем возглавит КГБ, а затем партию правительства. Именно он приведет к власти Михаила Горбачева. А заместителями у Андропова были такие фигуры, как Цвигун и Филипп Денисович Бобков. Пятое управление. Диссиденты. Так вот, они не давили этих диссидентов, а фактически выращивали их. Есть, например, стенограмма того, как решался вопрос по Солженицыну. Щелоков, глава МВД, предлагал дать ему премию и квартиру, и будет Исаевич за нас топить как миленький. А выгнать из страны, ну то есть дать карт-бланш, передать его американцам, предлагал именно Андропов. И так и случилось.