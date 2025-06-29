Чтобы быть в обойме, нужно думать. Поговорили с лидером прыжков с шестом в мире

Наш лидер в прыжках с шестом Матвей Волков собирается всеми силами для выступления на стадионе в городе над Бугом. У парня большие планы не только на этот год. Надо сказать, этот уникальный спортсмен получил в наследство от своей семьи колоссальное количество атлетических ген.

В Минске сильнейшие легкоатлеты разыграли 40 комплектов наград на открытом чемпионате Беларуси, куда прибыли и российские атлеты. И не только прибыли, а создали нешуточную конкуренцию. Таким образом наши ребята проверили свои силы перед Кубком сильнейших, который пройдет в городе-герое Бресте 12 и 13 июля, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Юлия Силипицкая, ведущая:

5,85 – это лучший твой результат.

Матвей Волков, чемпион мира по легкой атлетике (U-20):

Да, это рекордный.

Юлия Силипицкая:

Что ощущал?

Матвей Волков:

Единственное, что я чувствовал, что приблизился. Вернее, не приблизился, а сравнялся с рекордом отца.

Юлия Силипицкая:

Ты же мечтал о 5,85?

Матвей Волков:

Честно говоря, нет. Для меня это просто результат. Думаю, что обрадуюсь действительно серьезно, только после того, как прыгну на мировой рекорд.

Юлия Силипицкая:

То есть ты не эмоционируешь?

Матвей Волков:

Нет, эмоционирую, безусловно. Когда достигаю результата, в моменте действительно очень рад. Я очень эмоциональный человек. Холод вообще не про меня. Я сначала прокричу, только потом успокаиваюсь и начинаю делать. Потому что слишком много энергии во мне. И чтобы как-то более или менее рационально начать действовать, нужно себя немножко остудить. А остужаю себя именно тем, что этот эмоциональный напор стравливаю куда-то.

Это мое огромное преимущество перед соперниками, потому что я намного более эмоциональный, намного более злым могу быть в моменте. Но и при этом это моя ахиллесова пята. То есть там, где нужно больше холода, больше рациональности, включаю эмоции. То есть в первую очередь я думаю чувствами, а не головой.