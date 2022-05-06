У белоруса украли 3 тыс рублей за починку компьютера! Как мошенники насчитали космическую сумму за восстановление данных?
Тема мошенничества в Беларуси в последнее время становится все более актуальной, причем в самых различных сферах, рассказали в проекте «Решение есть» на СТВ. Порой люди сами по глупости отдают деньги злоумышленникам, а иногда последним приходится действительно напрячься, чтобы заработать на человеческой беспечности. Особенно прибыльной для мошенников оказывается сфера услуг. А когда речь идет о высоких технологиях, шансы нарваться на идеальную жертву возрастают в разы. И тогда, что называется, держи карман шире. Но не все пострадавшие оказываются слабохарактерными.
Сергей Шуманский, ведущий:
Когда в доме ломается техника, многие из нас часто сталкиваются с выбором: вызвать частного мастера на дом или обратиться в специализированную компанию. В первом случае существует еще одна приманка – уж очень демократичные цены предлагают специалисты на выезд.
Все мастера как на подбор: миловидные мужчины, обещающие сделать все быстро и качественно, а пенсионерам еще и со скидкой. Но за такой рекламой часто скрываются мошенники, способные легко выманить деньги у доверчивых клиентов. Геннадий Якутчик всегда думал, что его трудно обмануть. Но на деле и сам не заметил как попался на удочку злоумышленников.
Геннадий Якутчик, несмотря на возраст, юзер продвинутый. В свои 55 активно пользуется интернетом. Через компьютер оплачивает коммунальные услуги, читает новости и работает. Когда гаджет дал сбой, мастера тоже нашел в Сети. Выбрал сайт, который привлек низкими ценами и скидкой в 20 % при первом обращении.
Геннадий Якутчик, пострадавший:
Приехал и я ему объясняю, вот история такая. Два диска, они умирают. Мне нужно с них скачать информацию. С одного я часть скачал сам, но очень медленно скачивается. И, соответственно, поменять их. Он: я помогу, я вам куплю, поставлю – без проблем. Он написал какой-то договорчик. Я ему говорю: договор это все равно, я вам даю стопроцентную предоплату за два диска. Предоплата – 900 с чем-то рублей.
Через пару дней мастер приехал не один: с новым помощником, новыми комплектующими и дополнительным списком необходимых услуг. В квартире специалисты провели несколько часов, долго возились с техникой и разбирались в компьютерных хитросплетениях. И тут мужчину ждал неприятный сюрприз: к итоговой стоимости добавилось несколько нолей – сумма получилась космическая. Но справедливости ради мастера Геннадию попались сердобольные. Сделали мужчине «астрономическую» скидку.
Геннадий Якутчик:
Он почему-то стал мне навязывать про восстановления данных. Он говорит: это стоит 9 000 рублей. Я говорю: подожди, ты что, шутишь, что ли? Какие 9 000 рублей? Ну, обыкновенный развод. Я, лох, ведусь на это. И они мне насчитывают 1 763 рубля. И я в шоке каком-то, объяснить это не могу. Говорю: у меня нет рублей, я вам дам доллары, у меня только доллары. Он говорит: давайте доллары. 650-660 долларов забирают у меня. Забирают эти диски. Это все у меня качается. В голове реальная пустота. Я разложил себе, может, я не дал за эти диски, посчитал автоматически. Но я же до этого заплатил.
Обескураженный мужчина отдал деньги и подписал бумаги, очнувшись уже после того, как за мастерами закрылась дверь. Когда понял, что его обманули, пытался звонить в кол-центр. Но там лишь разводили руками: услуги по ремонту оказывают самозанятые, за качество работ в телефонной приемной не отвечают, а лишь предоставляет им заказы.
К самозанятым относятся физические лица, которые не регистрируют ИП или юридическое лицо, но при этом осуществляют определенные виды деятельности. Для самозанятых в Беларуси предусмотрены льготы и множество других преимуществ. Например, нет необходимости вести учет и сдавать отчеты. Также не нужно выдавать чеки на свои услуги или товары. Правда, если потребитель потребует подтверждающий документ, то самозанятому необходимо оставить свой УНП, вид услуги и подпись.
У индивидуальных предпринимателей такого выбора нет: по закону все вышеперечисленное для них обязательные условия для ведения деятельности. Именно послабления в законодательстве рождают не только самозанятых, но и самопровозглашенных специалистов. С такими мастерами повторно пообщаться, как правило, очень сложно, потому что в качестве телефона для связи они оставляют контакты кол-центра. Это похоже на заказ такси через диспетчера.
Геннадий Якутчик:
Я его нахожу через дня два, выдергиваю сюда. Говорю: приезжай, парень. Ты мошенник, будут проблемы у тебя, я пойду до конца. Или верни хотя бы половину денег, и я тебе скажу: иди ты, ты заработал свое. В итоге он: ну, мы подумаем. И тут объявляется еще третий человек по телефону. Я так понимаю, босс у них. Мы уже готовы отдать, а вроде бы и нет, но надо подумать. Я говорю: ребята, решайте сейчас, иначе я начинаю действовать. Дайте нам до завтра до 14 часов подумать. В итоге на следующий день, естественно, отказ, я не буду ничего отдавать, я готов вам бесплатно ремонтировать компьютер.
Любопытно взглянуть на перечень услуг, которые проделали с ЭВМ. Так, работа с жестким диском обошлась в 117 рублей. Недешево, но в целом к этой позиции вопросов нет. Дополнительно мастер провел уборку системного блока за 159 рублей. И самая дорогая манипуляция – восстановление данных – без малого 1 400. Но их, по словам мужчины, так и не восстановили. Псевдомастера за свои фальшивые услуги взяли вполне реальные деньги, почти 3 000 рублей.
У Геннадия стандартная для подобного рода историй ситуация, но со своими любопытными нюансами. Позже мужчина выяснит, что на просторах интернета функционируют два сайта, связь между которыми их владельцы предпочитают не афишировать. Самозанятый Дмитрий работает как частное лицо, Александр – ИП. При этом у двух мастеров один и тот же номер телефона. Абсолютно понятно, что обе фирмы контролирует один и тот же человек, а все эти Дмитрии и Александры – просто вымышленные персонажи. Фотографии их просто взяты из интернета. К тому же, они вшиты в код страницы, из-за чего их нельзя проверить в сети. Типичная уловка мошенников
Геннадий Якутчик:
Я пошел в милицию, соответственно, там отказ. Я написал в Госконтроль. Из Госконтроля позвонили, и я говорю: мне не нужно вернуть деньги. Неважно, они уже ушли. Я не умираю с голоду. Это не последние. Мне важно, чтобы это можно было остановить. Это система, которая пришла из России, это люди-разводчики, там 30-40 человек. Повод для Госконтроля есть, это незаконное предпринимательство.
Какой исход будет в истории Геннадия Якутчика, пока неизвестно. Герой сюжета вместе с юристами готовит бумаги в суд.
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