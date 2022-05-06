У белоруса украли 3 тыс рублей за починку компьютера! Как мошенники насчитали космическую сумму за восстановление данных?

Тема мошенничества в Беларуси в последнее время становится все более актуальной, причем в самых различных сферах, рассказали в проекте «Решение есть» на СТВ. Порой люди сами по глупости отдают деньги злоумышленникам, а иногда последним приходится действительно напрячься, чтобы заработать на человеческой беспечности. Особенно прибыльной для мошенников оказывается сфера услуг. А когда речь идет о высоких технологиях, шансы нарваться на идеальную жертву возрастают в разы. И тогда, что называется, держи карман шире. Но не все пострадавшие оказываются слабохарактерными.

Сергей Шуманский, ведущий:

Когда в доме ломается техника, многие из нас часто сталкиваются с выбором: вызвать частного мастера на дом или обратиться в специализированную компанию. В первом случае существует еще одна приманка – уж очень демократичные цены предлагают специалисты на выезд. Все мастера как на подбор: миловидные мужчины, обещающие сделать все быстро и качественно, а пенсионерам еще и со скидкой. Но за такой рекламой часто скрываются мошенники, способные легко выманить деньги у доверчивых клиентов. Геннадий Якутчик всегда думал, что его трудно обмануть. Но на деле и сам не заметил как попался на удочку злоумышленников. Геннадий Якутчик, несмотря на возраст, юзер продвинутый. В свои 55 активно пользуется интернетом. Через компьютер оплачивает коммунальные услуги, читает новости и работает. Когда гаджет дал сбой, мастера тоже нашел в Сети. Выбрал сайт, который привлек низкими ценами и скидкой в 20 % при первом обращении.

Геннадий Якутчик, пострадавший:

Приехал и я ему объясняю, вот история такая. Два диска, они умирают. Мне нужно с них скачать информацию. С одного я часть скачал сам, но очень медленно скачивается. И, соответственно, поменять их. Он: я помогу, я вам куплю, поставлю – без проблем. Он написал какой-то договорчик. Я ему говорю: договор это все равно, я вам даю стопроцентную предоплату за два диска. Предоплата – 900 с чем-то рублей. Через пару дней мастер приехал не один: с новым помощником, новыми комплектующими и дополнительным списком необходимых услуг. В квартире специалисты провели несколько часов, долго возились с техникой и разбирались в компьютерных хитросплетениях. И тут мужчину ждал неприятный сюрприз: к итоговой стоимости добавилось несколько нолей – сумма получилась космическая. Но справедливости ради мастера Геннадию попались сердобольные. Сделали мужчине «астрономическую» скидку.

Геннадий Якутчик:

Он почему-то стал мне навязывать про восстановления данных. Он говорит: это стоит 9 000 рублей. Я говорю: подожди, ты что, шутишь, что ли? Какие 9 000 рублей? Ну, обыкновенный развод. Я, лох, ведусь на это. И они мне насчитывают 1 763 рубля. И я в шоке каком-то, объяснить это не могу. Говорю: у меня нет рублей, я вам дам доллары, у меня только доллары. Он говорит: давайте доллары. 650-660 долларов забирают у меня. Забирают эти диски. Это все у меня качается. В голове реальная пустота. Я разложил себе, может, я не дал за эти диски, посчитал автоматически. Но я же до этого заплатил. Обескураженный мужчина отдал деньги и подписал бумаги, очнувшись уже после того, как за мастерами закрылась дверь. Когда понял, что его обманули, пытался звонить в кол-центр. Но там лишь разводили руками: услуги по ремонту оказывают самозанятые, за качество работ в телефонной приемной не отвечают, а лишь предоставляет им заказы.

К самозанятым относятся физические лица, которые не регистрируют ИП или юридическое лицо, но при этом осуществляют определенные виды деятельности. Для самозанятых в Беларуси предусмотрены льготы и множество других преимуществ. Например, нет необходимости вести учет и сдавать отчеты. Также не нужно выдавать чеки на свои услуги или товары. Правда, если потребитель потребует подтверждающий документ, то самозанятому необходимо оставить свой УНП, вид услуги и подпись.

У индивидуальных предпринимателей такого выбора нет: по закону все вышеперечисленное для них обязательные условия для ведения деятельности. Именно послабления в законодательстве рождают не только самозанятых, но и самопровозглашенных специалистов. С такими мастерами повторно пообщаться, как правило, очень сложно, потому что в качестве телефона для связи они оставляют контакты кол-центра. Это похоже на заказ такси через диспетчера. Геннадий Якутчик:

Я его нахожу через дня два, выдергиваю сюда. Говорю: приезжай, парень. Ты мошенник, будут проблемы у тебя, я пойду до конца. Или верни хотя бы половину денег, и я тебе скажу: иди ты, ты заработал свое. В итоге он: ну, мы подумаем. И тут объявляется еще третий человек по телефону. Я так понимаю, босс у них. Мы уже готовы отдать, а вроде бы и нет, но надо подумать. Я говорю: ребята, решайте сейчас, иначе я начинаю действовать. Дайте нам до завтра до 14 часов подумать. В итоге на следующий день, естественно, отказ, я не буду ничего отдавать, я готов вам бесплатно ремонтировать компьютер. Любопытно взглянуть на перечень услуг, которые проделали с ЭВМ. Так, работа с жестким диском обошлась в 117 рублей. Недешево, но в целом к этой позиции вопросов нет. Дополнительно мастер провел уборку системного блока за 159 рублей. И самая дорогая манипуляция – восстановление данных – без малого 1 400. Но их, по словам мужчины, так и не восстановили. Псевдомастера за свои фальшивые услуги взяли вполне реальные деньги, почти 3 000 рублей.