Об этих четырёх памятниках ВОВ знают не все белорусы. Экскурсия по местам славы

Кристина Федорович, корреспондент:

9 мая мы вспоминаем тех, кто в окружении бился до последнего патрона. Тех, кто отдавал свои жизни во имя победы. И у меня в руках очень трогательное письмо с фронта. 8 сентября 1942 год. Письмо родной сестре. Его крайняя строка впечатляет: не забывай. Память. И наша столица хранит память. А потому еще у меня в руках карта с уже построенным маршрутом. Мы вместе с вами из выпуска в выпуск совершим небольшую экскурсию по памятным и знаковым местам. По местам, о которых, увы, не все знают. И первая точка уже отмечена. Это проспект Дзержинского. Поедем.

Кристина Федорович:

Итак, мы на месте. Мемориал «Память». Проспект Дзержинского, но окунемся в 1981, а тогда – деревня Петровщина. Именно в то время появилась скромная стела со словами: «Слава героям Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Были выбиты установленные имена и фамилии 11 советских бойцов, павших в боях за Минск. В 1941 и 1944 годах местные жители втайне хоронили воинов кто где мог: у дороги, на своих подворьях, в полях. После войны тела перезахоронили в братской могиле. Всего здесь нашли упокоение 35 человек.

Кристина Федорович:

А на обелиске надпись: «24 неизвестных солдата». Сидя спиной к оживленному проспекту Дзержинского, на могилы смотрит сгорбленная мать. В руках сжимает солдатскую пилотку.

Кристина Федорович:

Мы продолжаем наш экскурсионный маршрут под эгидой «помнить». И наша следующая точка на карте – самое сердце Минска. Площадь Якуба Коласа. Но вот мимо какого памятного знака проходят ежедневно тысячи людей, проезжают десятки тысяч машин, а движение здесь каждый день активное, многие даже не догадываются, а мы сейчас узнаем.

Кристина Федорович:

Пока мы готовились к записи, многие подходили и фотографировались возле памятника, а кто-то долго наблюдал, а затем начинал искать информацию в интернете.

Кристина Федорович:

Сперва можно найти информацию о памятнике задумчивого классика, а вот рядом старик-партизан с винтовкой в руках. Пойдемте, рассмотрим поближе.

Кристина Федорович:

Это герой – дед Талаш. Он оказался в оккупации, был арестован немцами, но после отпущен. Представьте, в возрасте 98 лет он ушел в партизанский отряд. Считается, что дед Талаш стал самым возрастным народным мстителем. В январе 1943 года его переправили в Москву. В гостинице, где деда Талаша разместили, и состоялась историческая встреча с Якубом Коласом. Получается, вот так в памятнике герою произведения скрыта часть Великой Отечественной войны и биографии классика белорусской литературы.

Кристина Федорович:

Наш экскурсионный марафон снова в деле. Мы добрались до третьей локации: вновь центр города. Здесь всегда оживленно, но мало кто знает, что во дворике Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка находится памятный знак. Предлагаю вместе со мной заглянуть внутрь альма-матер. Кристина Федорович:

Первыми увековечили память своих павших педагогов и ребят именно здесь: в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка.

Кристина Федорович:

Студентам и преподавателям, отдавшим свою жизнь в борьбе за свободу и независимость нашей родины. Памятный знак установили еще в 1965 году за счет средств, собранных самими будущими преподавателями. Кстати, после того, как здесь появилась высотка, этот памятный знак скрылся во внутреннем дворике. Что интересно: именно от этого памятного знака начинается Звездный поход студентов и преподавателей по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. Этот проект реализуется еще с 1966 года.

Кристина Федорович:

Мы вновь у места знаний, только на сей раз это БНТУ и неспроста. Дело в том, что именно в Белорусском национальном техническом университете вторыми почтили память ушедших товарищей.

Кристина Федорович:

В 1966 году на архитектурном отделении состоялся конкурс на лучший проект памятника студентам и преподавателям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На суд жюри представили более 10 работ. Когда был выбран один из проектов, его возведением занялись исключительно студенты. Для этой благородной цели даже создали студенческий строительный отряд. Монумент состоит из четырех бетонных блоков, нанизанных на два рельса. Их бесплатно предоставило трамвайно-троллейбусное управление Минска. Торжественное открытие стелы состоялось в 1967 году. И по сей день она смотрит на проспект Независимости с территории главного корпуса БНТУ.