Олег Гайдукевич: «Если партия сойдёт с ума, то ВНС подправит»

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу « По существу »‎.

Сергей Сивец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Чтобы у наших зрителей такого превратного впечатления не сложилось, что сейчас политические партии включили в Конституцию, и они у нас единственные, кто будет формировать политическую повестку в стране и все будет крутиться вокруг политических платформ, политической партии. Я хочу обратить внимание, что ВНС – высший представительный орган народовластия, который формирует стратегические направления и реализует стратегические направления развития общества и государства на среднесрочную, долгосрочную перспективу. Принимать программный документ: основы внутренней и внешней политики, концепцию нацбезопасности, военную доктрину и так далее.

Исходя из алгоритмов формирования ВНС туда могут войти в качестве делегатов лица аполитичные – не состоящие ни в одной политической партии. Субъекты гражданского общества. Причем 400 человек могут быть делегировано субъектами гражданского общества, которые, принимая эти программные документы для политических партий, это по большому счету будет направление их дальнейшей деятельности в рамках своих политических платформ. Но стратегические документы будет принимать ВНС и люди, которые войдут в качестве делегатов. И необязательно это будут члены политических партий.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если эта партия сойдет с ума, то ВНС подправит.

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