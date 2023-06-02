Олег Белоконев: «Раньше задачи были – до Ла-Манша, и документы эти не уничтожены»

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Республика Беларусь, об этом неоднократно говорил глава государства, всегда стояла на том, чтобы этот конфликт был разрешен мирным путем. К сожалению, Минские соглашения, которые инициировал Александр Григорьевич Лукашенко, были использованы, чтобы строить оборонительные рубежи, создавать и оснащать по натовским стандартам армию, увеличивать ее численность, насыщать их натовским оружием и так далее. Они 8 лет целенаправленно готовили к войне. Эта развязка все равно бы наступила. Извините меня, Беларусь никогда не имела территориальных претензий ни к одному граничащему с ней государству. Наши документы (и военная доктрина, и Концепция национальной безопасности) оборонительные. Может, не все аспекты, но я скажу так: план региональной группировки войск тоже предназначен для обороны западных рубежей Союзного государства. Мы не захватываем Варшаву, Вильнюс и все остальное, но я бы хотел, чтобы западные коллеги не забывали, что раньше задачи были – до Ла-Манша, и документы эти не уничтожены.

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