В Беларуси увеличили размеры субсидий на открытие собственного дела

Поддержка малого и среднего бизнеса – один из драйверов развития сильных регионов. Начать собственное дело стало еще проще и доступнее. С февраля в Беларуси увеличены пособия на открытие ИП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для городских жителей размер субсидий составит 11 бюджетов прожиточного минимума, а для жителей сельских населенных пунктов – 15. В 2025 году в Слуцком районе для оказания содействия в организации индивидуального предпринимательства в службу занятости обратились 12 человек. В основном бизнес связан со сферой услуг.

Виталий Бойко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома:

Субсидия на сегодня, согласно законодательству, определена, если человек открывает свое дело в городской черте, у нас 11 бюджетов прожиточного минимума. В денежном выражении это сейчас где-то составляет около 5,5 тысячи.

Если это житель района, то там до 15 бюджетов прожиточного минимума. Это где-то на сегодня около 7,5 тысяч. Бюджет прожиточного минимума обычно меняется где-то раз в квартал. На 1 февраля он уже будет составлять 496 рублей.

Для получения безвозвратной субсидии необходимо быть зарегистрированным как безработный в службе занятости, достичь 18 лет, подать заявление и представить бизнес-план. Специалисты окажут помощь в его разработке. Обновленные размеры государственных пособий на открытие собственного дела будут действовать до 30 апреля.