«Точка кипения уже близко». Чем могут обернуться украинские провокации в сторону России?

Григорий Азаренок, СТВ: Происходят атаки на Белгород. Сегодня дроны, насколько известно, летали и на Курском направлении. Но Белгородчина – самая горячая точка на территории РФ. Как вы считаете, с точки зрения военного профессионала, понятно, что они для информационного шума выкурят их оттуда, сожгут БТР (их там штук 10), три танка заходят, еще что-то. Но ради информационного шума они кладут своих бойцов. Это же вообще мерзость.

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Украинскую сторону мне сложно понять не только в этих случаях, но и в предыдущих ситуациях. С той же попыткой удержания Бахмута или Артемовска. Но у нас маленькое государство, даже имея свои маленькие вооруженные силы… Но есть принцип разумной достаточности – 6-10 %, то есть мы входим в это. РФ немножко сложнее, но и фронт, где сейчас проводится СВО, достаточно большой. Но Россия же туда не бросила все вооруженные силы, которые есть в стране. Поэтому эти провокации будут. Украинская сторона должна понимать, что чем больше таких провокаций будет, тем больше они будут провоцировать РФ, к примеру, на изменение статуса проведения операции. Это уже прямое нападение на РФ. Если СВО проводилась с 3 целями… Я думаю, точка кипения уже близко. Если это будет переведено в другой статус, извините меня, тогда будет применяться полный комплекс вооружения и всего остального.

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